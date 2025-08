Xabi Alonso fija cinco salidas en el Real Madrid, no todos se irán, pero son prescindibles si llegan ofertas

La dirección deportiva del Real Madrid ha empezado a reducir la plantilla con criterio. Xabi Alonso ha identificado cinco jugadores como descartables, aunque no todos saldrán obligatoriamente: Rodrygo, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz y David Alaba son señalados por no encajar en su proyecto si aparecen ofertas satisfactorias.

El entrenador ha dejado claro que estos futbolistas podrían seguir si no llega propuesta adecuada, pero serán prescindibles si no se adaptan al modelo táctico o están bloqueando fichajes prioritarios en varias posiciones. El Madrid debe liberar hueco para inscribir a jugadores como Mastantuono o Gonzalo García, y la puerta está abierta solo bajo condiciones, económicas o de deseo personal de cambiar de aires.

Cada caso es un dilema: de margen a independencia

Rodrygo ha sido uno de los señalados: pese a tener contrato hasta 2028, ha perdido protagonismo y su continuidad solo se justificaría si muestra voluntad de quedarse y competir por minutos. Dani Ceballos, por su parte, mantiene posición ambigua: aunque el club no lo quiere malvender, se considera que su rol en el mediocampo es prescindible sin minutos, especialmente si aparece una oferta internacional.

En Fran García y Brahim Díaz, la competencia interna ha desbordado sus opciones: Carreras y Güler emergen como alternativas firmes, y el club considera facilitar salidas si encajan propuestas competitivas. Mientras que David Alaba, con contrato vigente hasta 2026, es valorado por su historia en el club, pero el cuerpo técnico considera que su ciclo podría estar finalizando si él decide no recortar su alta ficha y acepta negociar su marcha.

Las salidas son prioritarias para Xabi Alonso

Aunque en cada situación se evaluará caso a caso, el mensaje del entrenador es claro: para fichar primero hay que dejar salir, y solo saldrán si hay propuestas reales y los jugadores desean marcharse. La intención es construir una plantilla más compacta, competitiva y alineada con su idea futbolística.

Xabi Alonso ya ha delimitado los contornos del nuevo Real Madrid: cinco nombres en la lista de salida, sin imposiciones, pero sin piedad si no hay encaje. En esta pretemporada solo quedan tres plazas disponibles, y el mensaje interno es firme: el que no aporte, será sustituido. El proyecto de Xabi exige claridad, juventud y entrega. Una nueva era que empieza y no admite segundas oportunidades indefinidas.