Xabi Alonso fue quien propuso el intercambio en el que entraba Rodrygo

Xabi Alonso estuvo muy activo en el mercado de fichajes veraniego, reuniéndose cada día con la dirección deportiva del Real Madrid para tratar diferentes temas, tanto en el apartado de entradas como el de salidas. En este último, el tolosarra quiso desprenderse de Rodrygo Goes y tuvo la propuesta de incluirlo en un intercambio con un objetivo que, finalmente, no tiró para adelante.

El técnico quiso hacer un trueque entre el brasileño e Ibrahima Konaté, uno de los centrales del Liverpool y uno de los jugadores que el conjunto blanco tenía en su lista de prioridades para reforzar la defensa. El francés, que acaba contrato al final de esta temporada, es el objetivo prioritario del Madrid, y aunque podría llegar gratis el año que viene, se intentó que viniera este verano.

Por eso, Alonso propuso que los blancos ofrecieran a Rodrygo en la operación como intercambio por Konaté, ya que el Liverpool estaba buscando un futbolista para su ataque y el brasileño podía parecer el jugador ideal. Aunque el club de Anfield no vio con malos ojos este trueque, pidió tiempo al Madrid para decidir sobre la llegada del extremo y la salida del central este verano.

De hecho, lo que finalmente no hizo que la operación fructificara acabó siendo la negativa de los ingleses de dejar escapar a su central, a pesar de que lo más probable es que se vaya como agente libre al término de esta campaña, ya que Konaté ha dejado claro al Liverpool que, de momento, no va a renovar su contrato y que será libre de decidir su futuro en los próximos meses.

Por su parte, Alonso quería vender a Rodrygo, ya que el brasileño no entraba en sus esquemas, e intentó realizar una operación que al Madrid le iba a ir muy bien, teniendo en cuenta que se quitaba de encima al extremo y podía incorporar a un central como el francés para reforzar la retaguardia. Sin embargo, el defensa no acabó viniendo y el delantero ha terminado quedándose en el conjunto blanco.