Xabi Alonso tiene decidido volver a dejar a Vinicius en el banquillo

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con mano dura y no se dejará achantar por la plantilla ni por ningún jugador, por mucha estrella que sea. Por eso, el tolosarra ya dejó en el banquillo a Vinicius en el segundo partido de Liga y ya le ha advertido de que lo volverá a hacer si no cambia su actitud y su comportamiento tóxico, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Además, el técnico ha diseñado un plan para que todas sus estrellas en ataque tengan minutos de calidad y ha avisado de que tanto el propio Vinicius como Rodrygo Goes, otro de los delanteros que está en el punto de mira del entrenador, tendrán que vivir una nueva situación con su llegada, ya que han pasado a tener otro papel dentro del conjunto blanco a partir de esta temporada.

Xabi Alonso no dudará en volver a dejar en el banquillo a Vinicius

La intención de Alonso es la de ir alternando la titularidad de los dos brasileños, ya que el único intocable que habría en el once para el ataque sería Kylian Mbappé. Esta será la nueva realidad de ambos futbolistas y, de hecho, el vasco ya lo ha puesto en práctica en las primeras jornadas de la competición doméstica, lo que provocó un enfado tremendo de Vinicius por su suplencia.

Aun así, el tolosarra tiene claro que no aceptará las exigencias que habría puesto el extremo de cara a ser un fijo en sus alineaciones y cree absolutamente en la meritocracia, por lo que si Vinicius se gana poder salir de inicio en todos los partidos lo hará, además de que haya una mejora en el aspecto defensivo y también de actitud hacia sus propios compañeros y hacia los rivales en el campo.

El brasileño sigue sin renovar su contrato con el Madrid

Por otra parte, la situación con su renovación también es un aspecto importante a mencionar, ya que a día de hoy, las conversaciones para ampliar su contrato, que termina en junio de 2027, continúan paradas, y de momento, no hay previsión de que se retomen las negociaciones debido al enfado que hay entre Florentino Pérez y el jugador por las altas exigencias que habría puesto encima de la mesa.