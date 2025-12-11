Xabi Alonso ha dejado a un jugador del Real Madrid en evidencia

El Real Madrid volvió a caer en el Santiago Bernabéu en la visita del Manchester City, dejando a Xabi Alonso en un momento muy complicado y al borde de la destitución. Aun así, el tolosarra seguirá trabajando hasta el final y, en las últimas semanas, ha dejado a un jugador del conjunto blanco en evidencia, teniendo en cuenta que no ha tenido ningún tipo de oportunidad para jugar.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes que realizó el Madrid el pasado verano y que tanta ilusión supuso para el club y para el madridismo. Sin embargo, y después de un inicio de temporada donde tuvo la titularidad por decreto, el argentino ha quedado totalmente fuera de los esquemas del técnico, ya que no juega desde el 1 de noviembre, hace más de un mes.

Xabi Alonso ha dejado a Franco Mastantuono en evidencia

Es verdad que Mastantuono ha sufrido una lesión de pubalgia muy complicada y que le obligó a estar fuera de los terrenos de juego durante unas cuatro semanas prácticamente, pero el jugador ya volvió hace cuatro partidos a las convocatorias, y a pesar de ello, no ha vuelto a tener minutos. El argentino se ha quedado en el banquillo sin jugar en los últimos cuatro encuentros.

El delantero ha ido calentando en la banda, como en el último duelo ante el City, pero no acabó entrando al campo, algo que molestó al futbolista. Dentro del cuerpo técnico se ha visto cómo Alonso ha perdido la confianza en Mastantuono, tanto por su recuperación física, teniendo en cuenta que una pubalgia es muy complicada de superar, como por su nula evolución en estos primeros meses del curso.

El argentino no ha jugado ni un solo minuto en los últimos cuatro partidos

El vasco cree que Mastantuono aún no ha recuperado el nivel competitivo que, al menos, mostró antes de su lesión, cuando era titular en la gran mayoría de partidos, aunque fuese por decreto y desde los despachos. Por eso, Alonso piensa que no está preparado para influir de momento en los partidos, especialmente los de máxima exigencia, como fue la visita del conjunto inglés al Bernabéu.