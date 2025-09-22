Xabi Alonso ha sido informado de que el primer fichaje del Real Madrid está cerrado

El Real Madrid ya se encuentra planificando a la plantilla de la próxima temporada con el objetivo de reforzar al equipo en las áreas que más se necesita y que no se ha podido realizar durante este último verano. A partir de ahí, Xabi Alonso ya habría sido informado de que el primer fichaje del conjunto blanco de cara al verano que viene ya estaría cerrado, siendo uno de los objetivos prioritarios.

Se trata de Ibrahima Konaté, el central del Liverpool que acaba contrato a final de curso. Desde hace meses, el francés está en el punto de mira de la dirección deportiva, ya que creen que es el perfil de defensa ideal para poder jugar en el Madrid, más aún si puede llegar a coste cero, como parece que será. El conjunto blanco ya habría cerrado un acuerdo con sus representantes para que llegue al Santiago Bernabéu.

El Madrid tendría cerrado el fichaje de Ibrahima Konaté para el verano que viene

A pesar de que el club de Anfield está intentando hacer todo lo posible para que Konaté acabe aceptando una última oferta de renovación a la desesperada, los ingleses empiezan a asumir que el francés habría decidido jugar en el Madrid a partir de la próxima temporada, ya que las respuestas que han recibido de su jugador desde entonces han sido siempre negativas.

Tanto la secretaría técnica como Alonso creen que Konaté es el futbolista ideal para reforzar la zaga y uno de los indicados para ser la pareja de centrales con Dean Huijsen, por lo que en los últimos meses se han intensificado las reuniones con sus agentes para acabar de concretar su llegada. El hecho de que lo pueda hacer como agente libre era un motivo más para lanzarse de lleno a por él.

El francés ha sido uno de los objetivos prioritarios para la defensa

El Madrid no se cierra a realizar otros fichajes en defensa, teniendo en cuenta que podrían salir varios centrales el verano que viene, pero Konaté sigue siendo el objetivo prioritario y, una vez se cierre su llegada definitiva al conjunto blanco, se podrían mirar otras opciones en el mercado.