A Xabi Alonso le ha llegado que Vinicius habla mal a sus espaldas

Vinicius se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid no lo tiene como una pieza indispensable en sus esquemas y algunas de las suplencias del jugador han provocado que su situación sea un problema muy grave dentro del vestuario. De hecho, el técnico se habría enterado por otra parte que le estaría hablando mal a sus espaldas.

A pesar de que el extremo fue titular en el último partido de Liga contra el Espanyol, volvió a ser sustituido en la segunda parte, sin tener opciones de acabar el encuentro, un cambio que no gustó nada a Vinicius, que se fue muy enfadado del terreno de juego y con gestos despectivos hacia el tolosarra. Alonso le explicó su cambio, pero el brasileño no quedó nada contento con la decisión.

Vinicius no habla bien de Xabi Alonso

Aun así, la realidad es que el atacante no está teniendo un gran nivel sobre el campo y está lejos de su mejor estado de forma. Su partido ante el Espanyol volvió a ser cuestionable, con una versión muy tímida de lo que era antaño sobre el césped, y su lenguaje corporal también demostró que no está nada cómodo en el estilo de juego que quiere implementar el nuevo entrenador.

La relación entre ambos no es la mejor desde el primer día del técnico, que ya le dejó claro desde el primer momento que se tendría que ganar los minutos con un cambio en su actitud, tanto dentro como fuera del terreno de juego, especialmente a la hora de defender. Teniendo en cuenta que no lo está cumpliendo, Vinicius ha vivido dos inicios de partido desde el banquillo.

El brasileño no está nada contento con el entrenador

Además, el delantero tampoco ha jugado ningún encuentro completo en los cinco encuentros de Liga que se han disputado, pasando de ser un fijo en el once de Carlo Ancelotti a ser prácticamente un jugador de rotación para Alonso, que tiene como intocables a otras estrellas. Eso ha provocado que Vinicius hable mal a sus espaldas en el vestuario, especialmente con el clan brasileño.