Xabi Alonso incluye a un central ecuatoriano en la lista de fichajes para sustituir a Ancelotti

Xabi Alonso es uno de los principales candidatos para reemplazar a Carlo Ancelotti. El actual entrenador del Bayer Leverkusen reúne el consenso de toda la directiva del Real Madrid por si el de Reggiolo decide dar un paso al costado una vez que finalice la temporada. Aunque el italiano tiene contrato hasta 2026, no sería descabellado que decida poner fin a su vínculo debido a lo exigente que está siendo este año.

Así las cosas, Florentino Pérez entiende que es necesario tener un plan y este pasa por Xabi Alonso como principal candidato para reemplazar a Ancelotti. En ese marco, medios españoles y alemanes aseguran que ya existieron contactos entre ambas partes, en los que le hicieron saber el interés que hay por contar con sus servicios en el mediano plazo. Durante la conversación, el DT del campeón de la Bundesliga se mostró abierto a escuchar y trasladó una serie de pedidos que serían la base de su proyecto futbolístico. El más importante de ellos fue contratar a un central de jerarquía para reemplazar al lesionado Eder Militao.

El favorito de Xabi Alonso

El defensor que quiere llevar sí o sí, en caso de que se concrete su llegada al Real Madrid, es Piero Hincapié. El central de la selección de Ecuador, de 23 años, es una de las figuras del Bayer Leverkusen y su nivel ha sido tal que la directiva de ese club le renovó contrato y le puso una cláusula de rescisión de 70 millones de euros.

Hincapié tiene todas las condiciones para ponerse la camiseta blanca por su liderazgo, su buen juego aéreo y fortaleza para los duelos uno contra uno. Teniendo en cuenta que Militao no tiene fecha de regreso, Florentino Pérez no ve con malos ojos avanzar en su fichaje si finalmente Ancelotti decide no continuar en el club.

Se va un defensor

El futbolista que se irá una vez terminada la temporada es Jesús Vallejo. El contrato del defensa, que llegó procedente del Zaragoza en 2017, finaliza en junio de 2025 y en el club no tienen intenciones de renovarlo. De hecho, Florentino le manifestó que no pondrá ningún obstáculo si recibe una oferta tentadora para irse del equipo.

Ancelotti no lo tiene en cuenta para lo que resta de la temporada, a raíz del episodio ocurrido en la previa del duelo ante Deportivo Minera por la Copa del Rey. Vallejo iba a ser titular, pero acusó una lesión que el cuerpo médico no pudo constatar.