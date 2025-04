Xabi Alonso le ha dicho personalmente que no lo quiere y el Real Madrid no renovará el contrato

Xabi Alonso tiene todos los números para convertirse en el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu la próxima temporada. El vasco sustituiría así a Carlo Ancelotti en el cargo de entrenador del Real Madrid, ya que la destitución del italiano a final de curso parece más que evidente. Por eso, el tolosarra ya estaría planificando la plantilla del año que viene e incluso hablando con algún jugador.

En ese sentido, Alonso habría tenido conversaciones con posibles futbolistas que no contarían con él de cara al equipo de la próxima campaña y uno de ellos sería David Alaba. El defensa volvió hace unos meses de la grave lesión de rodilla que sufrió, y a pesar de que su vuelta era un signo de alegría para el conjunto blanco, finalmente se ha convertido en todo lo contrario.

Xabi Alonso no contaría con David Alaba para la próxima temporada

El rendimiento del canadiense ha sido pésimo y se ha demostrado que ya no tiene el nivel suficiente para jugar con el Madrid. Por eso, Alonso le habría comunicado personalmente que no lo quiere, que no entra dentro de los planes de su nuevo proyecto en el conjunto blanco, y que tendrá que hacer las maletas. Además, su contrato acaba en 2026, pero se intentará su salida el próximo verano.

Su juego ha dejado muchas dudas en el club. Antes de la lesión, tenían claro que le ampliarían su contrato, pero después de verlo sobre el terreno de juego, la opinión de la dirección deportiva ha dado un giro de 180 grados. Teniendo en cuenta que no se le va a renovar y que tampoco tendrá mucho sitio en la defensa del Madrid del año que viene, la intención sería que se fuera a coste cero cuando acabe la temporada.

El conjunto blanco le ofrecerá la carta de libertad el próximo verano

El Madrid no se cerrará en banda a la hora de cerrar un posible traspaso y le ofrecerá la carta de libertad a Alaba para que pueda elegir destino. El canadiense podría poner rumbo a Arabia Saudí, ya que algunos clubes de allí se habrían interesado por él, y así poder cerrar su carrera en su última aventura.