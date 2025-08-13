Xabi Alonso le ha exigido a Florentino Pérez que lo venda porque no tiene nivel para el Real Madrid

Tras haberse jugado el primer y único partido de la pretemporada, Xabi Alonso ya tiene claro con qué jugadores cuenta más y con qué otros habría descartado porque no tienen nivel para el Real Madrid. De hecho, el tolosarra ya le habría comunicado a Florentino Pérez que prefiere que uno de estos futbolistas salga porque no va a tener muchos minutos bajo sus órdenes.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo. El rendimiento del defensa ha ido en picado desde la llegada del nuevo entrenador al banquillo del conjunto blanco, como se vio en el Mundial de Clubes, donde muchos errores suyos perjudicaron los intereses del Madrid, y a día de hoy, el canterano es el último central en la rotación de Alonso, tal y como ha demostrado el técnico.

Xabi Alonso habría pedido a Florentino Pérez la salida de Asencio

En este encuentro de pretemporada ante el Tirol austríaco, Asencio fue el último de la retaguardia en entrar, haciéndolo en el minuto 77. Dean Huijsen y Éder Militão fueron los titulares, mientras que David Alaba y Antonio Rüdiger pasaron por delante de él a la hora de juego. El canterano tuvo que esperarse unos minutos más en poder salir al campo, algo que deja claro cómo lo ve Alonso.

El nivel del canario ha ido de más a menos desde que irrumpió en el Madrid la temporada pasada, pero su rendimiento no ha acabado de convencer por los fallos que ha tenido en el campo y por los problemas extradeportivos que se le han relacionado en los últimos meses. Por eso, y para evitar aún más conflictos, el tolosarra habría decidido quitárselo de encima como sea.

El canterano es el último central en la rotación

Aun así, parece complicado que Asencio pueda marcharse en las últimas semanas que quedan del mercado de fichajes veraniego. Si el jugador ve durante esta temporada que no será importante en el Madrid y, como parece, el último central en la rotación de Alonso, es posible que acabe pidiendo marcharse para seguir creciendo en otro equipo.