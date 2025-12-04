Xabi Alonso le pide que cambie porque está perjudicando al Real Madrid

Xabi Alonso no está pasando por un buen momento en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra está siendo muy cuestionado y señalado, tanto por la afición como por el vestuario, pero el técnico continúa dándolo todo para mejorar al equipo. Y ahí, el entrenador le habría pedido a un jugador del conjunto blanco que cambie y mejore su nivel, ya que está perjudicando al club.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los futbolistas que ha visto como la llegada de Alonso le ha cambiado la vida, teniendo en cuenta que ha pasado de tener un rol de titular indiscutible, a estar condenado al banquillo y luchar por sus oportunidades en el terreno de juego. Esto le ha provocado, también, una racha negativa de cara a portería que ya es historia en el Madrid.

El brasileño ya es el delantero del conjunto blanco con más encuentros seguidos sin marcar, 31, llegando a los 1.351 minutos sin ver puerta con la camiseta madrileña. Después del partido contra el Athletic, Rodrygo ha superado a Mariano Díaz, actual delantero del Alavés, quien tenía la peor marca, ya que estuvo 30 enfrentamientos (986 minutos) sin marcar con el Madrid hace unos años.

Rodrygo no marca un gol con el Madrid desde el pasado 4 de marzo contra el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League, mientras que el último tanto del brasileño en Liga fue el pasado 19 de enero a Las Palmas. Desde entonces, el delantero no ha podido ver portería en una sequía goleadora histórica, algo que preocupa, y mucho, tanto al club como a Xabi Alonso.

Por eso, el tolosarra le ha pedido que, si quiere seguir teniendo minutos y oportunidades, al menos partiendo desde el banquillo, tendrá que marcar algún gol tarde o temprano. El entrenador sabe que esta racha negativa le está afectando y cree que cuando se la quite de encima aumentará su nivel sobre el terreno de juego.