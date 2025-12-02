Bellingham tiene asustado a Xabi Alonso, y no es el único, no se atreve a cambiarlos

Jude Bellingham es una de las estrellas más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados del vestuario. Por eso, y aunque el inglés no esté teniendo un rendimiento muy bueno sobre el terreno de juego, tiene asustado a Xabi Alonso, ya que el tolosarra no se atreve a cambiarlo a él ni a otro futbolista transcendental por miedo a las críticas que ya recibió en el pasado.

Después de los primeros meses de la temporada, el técnico está empezando a traicionar a sus propios principios con algunas de las decisiones que está tomando en los últimos partidos, ya que ahora, tras haber sufrido lo de las últimas semanas, ya no se ve capacitado para cambiar a estrellas, como el propio Bellingham, aunque su nivel sobre el campo esté siendo pésimo.

Xabi Alonso no se atreve a cambiar a estrellas como Bellingham

Teniendo en cuenta la polémica que se vivió con Vinicius, llegando a crearse un conflicto muy grave con el brasileño por su cambio en el Clásico ante el FC Barcelona, Alonso cree que no puede meterse en un nuevo lío sustituyendo a las estrellas de la plantilla cuando el Madrid no va ganando, a pesar de que su rendimiento en el terreno de juego esté perjudicando al equipo.

A día de hoy, el técnico no se atreve a dar el paso de sustituir a los jugadores más importantes, como ocurrió con Bellingham en el encuentro ante el Girona. El inglés estuvo muy mal sobre el césped de Montilivi y varias voces pidieron su cambio por otro futbolista que diera más en el campo, pero Alonso no se atrevió a cambiarlo por miedo a posibles represalias en el futuro.

El técnico tolosarra no quiere repetir el escándalo con Vinicius

Después del rifirrafe con el brasileño, Alonso ya sabe que cualquier cambio de una estrella con el marcador en contra sería un nuevo escándalo dentro del vestuario que tendría que apagar. El vasco empieza a estar harto de un equipo ingobernable, pero seguirá apostando por los mismos cambios de jugadores no tan transcendentales para evitar nuevas situaciones polémicas.