Xabi Alonso le pide que siga en el Real Madrid, pero no se fía, tiene seis ofertas

Xabi Alonso le ha dejado las cosas claras a varios jugadores del Real Madrid con los que no cuenta y no están teniendo minutos. Aun así, el técnico le habría dicho a uno de ellos que, a pesar de que no está teniendo muchas oportunidades, quiere que siga en el conjunto blanco, pero la situación es complicada, teniendo en cuenta que tiene hasta seis ofertas encima de la mesa.

El futbolista en cuestión es Gonzalo García, uno de los delanteros que tiene el Madrid en nómina. El canterano irrumpió en el Mundial de Clubes del pasado verano, lo que le dio una ficha del primer equipo de cara a la presente temporada. Sin embargo, el ariete no está jugando mucho y se está planteando seriamente abandonar el conjunto blanco, ya sea en enero o el próximo verano.

Xabi Alonso le ha pedido a Gonzalo García que siga en el Madrid, pero el delantero tiene dudas

El atacante no quiere marcharse del Madrid, ya que quiere triunfar en el Santiago Bernabéu, pero no se acaba de fiar de la palabra de Alonso. El tolosarra le comunicó que sería importante en el equipo después de su gran Mundial de Clubes, pero la realidad es que el jugador no está contando prácticamente nada para el entrenador y se está resignando a ver los partidos desde el banquillo.

Por eso, varios equipos de la Liga se han interesado por él, concretamente seis, para intentar hacerse con la cesión de Gonzalo o incluso comprarlo definitivamente, aunque el club blanco se guardaría una opción de recompra para los próximos años, como ya ha ido haciendo en operaciones con otros jugadores jóvenes. Por lo tanto, la decisión está en manos del ariete, aunque también del Madrid.

El ariete tiene hasta seis ofertas de equipos de la Liga

Los conjuntos que se han interesado por él son Getafe, Espanyol, Osasuna, Celta de Vigo, Real Sociedad y Real Betis, equipos donde Gonzalo podría ser titular indiscutible en la delantera y ser alguien muy importante, ya que tendría minutos de calidad y podría crecer y madurar aún más como futbolista.