Xabi Alonso tiene una nueva preocupación en el vestuario porque los informes que le llegan no son buenos

Xabi Alonso está viviendo una inquietud muy seria con un jugador importante del Real Madrid respecto a su condición física. A pesar de que no está muy lesionado y se podría recuperar en los próximos días, los informes que le han llegado al tolosarra preocupan un poco, teniendo en cuenta los próximos compromisos que tiene el conjunto blanco, especialmente de cara al Clásico contra el FC Barcelona.

Este futbolista en cuestión es Dean Huijsen, uno de los defensas del equipo. A pesar de que el internacional con España llegó el pasado verano al Madrid, ya se ha erigido como uno de los líderes de la zaga, por lo que su presencia es fundamental para que todo vaya bien. Y ahí, hay preocupación, ya que el jugador volvió lesionado de la concentración con la selección española.

Preocupa el físico de Dean Huijsen para el Clásico contra el Barça

Su lesión tampoco fue muy grave, ya que sufrió una microrrotura en el sóleo izquierdo y, en principio, debía estar de baja entre 12 y 15 días, que fue la estimación que dio el club blanco. Sin embargo, hay runrún con Huijsen, ya que aunque apunte al Clásico del próximo domingo 26 de octubre, no acaba de ser seguro que esté al 100% para el encuentro contra el Barça en el Santiago Bernabéu.

El cuerpo médico le ha comunicado a Alonso que, en un principio, debería llegar, pero los informes que están teniendo de los últimos días no lo aseguran de manera clara, ya que Huijsen sigue teniendo molestias. Además, para todo un partido como es el Clásico, la realidad es que hay que estar al 100% para poder jugar, ya que solo tener pequeños problemas físicos sería desastroso.

A Xabi Alonso le han llegado informes que preocupan

Por lo tanto, tanto el Madrid como Alonso están a la expectativa de ver cómo va mejorando Huijsen de cara al duelo contra los azulgranas. El defensa español es fundamental en los esquemas del tolosarra y para la retaguardia del conjunto blanco, y con tan solo 20 años y pocos meses en la entidad madrileña, ya se ha convertido en un pilar inamovible en la zaga.