Xabi Alonso le pone la cruz, está fuera, no sirve, el Real Madrid no es una ONG

Xabi Alonso llegó al Real Madrid con mano dura y, desde el primer día, dejó claro a algunos jugadores que no contaba con ellos y que lo mejor para todas las partes era que se fueran. Sin embargo, varios decidieron quedarse para intentar convencer al técnico, mientras que otros no tuvieron más remedio al estar lesionados y no poder demostrar que podían tener un sitio en el conjunto blanco.

Este último caso está relacionado con un futbolista que es una auténtica incógnita para el Madrid y sus aficionados. Se trata de Ferland Mendy, uno de los tres laterales izquierdos que hay en la plantilla. El francés se lesionó en la última final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona del pasado 27 de abril y, desde entonces, no ha vuelto a pisar el terreno de juego, algo insólito.

Xabi Alonso le ha puesto la cruz a Ferland Mendy

Además, tampoco ha habido muchas noticias acerca de su recuperación. El francés ha continuado teniendo molestias físicas después de que fuera sometido a cirugía y ha estado desaparecido completamente del mapa. Por eso, Alonso le ha puesto la cruz definitiva y le ha recordado que el Madrid no es una ONG, por lo que tendrá que abandonar el club blanco lo antes posible.

A pesar de que Mendy podría volver a los entrenamientos próximamente, ya que está viendo la luz al final del túnel, el entrenador no cuenta con él, teniendo en cuenta que el equipo ya cuenta con dos jugadores para la banda izquierda, y la dirección deportiva cree que ya no acabará de estar del todo recuperado. El francés es un futbolista muy frágil físicamente y se piensa en una nueva recaída.

El lateral francés no cuenta para el tolosarra

Por lo tanto, el Madrid intentará colocar a Mendy en otro club a partir del mes de enero, en el mercado de invierno, ya sea como cedido o con un traspaso, que sería la intención de la entidad madrileña. Alonso ya le ha dicho que no cuenta con él, pero es posible que el francés acabe quedándose para intentar convencer al técnico de que puede tener un sitio en el conjunto blanco.