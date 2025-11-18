Xabi Alonso lo castiga sin jugar a pesar de ser de lo mejor que tiene el Real Madrid

Xabi Alonso tiene una lista negra con varios jugadores de la plantilla del Real Madrid con los que no cuenta. Uno de ellos, a pesar de que es uno de los mejores que tiene el conjunto blanco en su posición, no ha debutado aún bajo las órdenes del tolosarra, también teniendo en cuenta la competencia que tiene delante, aunque en pretemporada se le prometió otra cosa.

Se trata de Andriy Lunin, el portero suplente de Thibaut Courtois. Aunque el belga es uno de los mejores del mundo, la realidad es que el ucraniano se siente traicionado por Alonso, ya que el entrenador le prometió en sus primeros días en el banquillo del Madrid que su intención era rotar un poco en la portería, ya fuese para darle minutos a él o para darle descanso a Courtois.

Andriy Lunin aún no ha debutado esta temporada bajo las órdenes de Xabi Alonso

Sin embargo, la situación ha sido otra completamente y, de momento, tras los primeros meses del curso, Lunin aún no ha podido debutar esta campaña. Además, solo disputó media hora en un amistoso de pretemporada, algo que también molestó al ucraniano, ya que cree que ha demostrado que tiene la capacidad para poder competir en escenarios de máxima exigencia.

Aunque se espera que pueda debutar esta temporada en la Copa del Rey, como suele ser habitual en los porteros suplentes, también está por ver, ya que en la final del curso pasado, el ucraniano se quedó sin el premio de poder jugarla, algo que provocó un enfado tremendo y su posterior petición de marcharse del Madrid, aunque luego acabó quedándose el pasado verano por la falta de ofertas.

El ucraniano es el portero suplente de Thibaut Courtois

Por su parte, el Madrid está muy contento por su profesionalismo y siempre le ha dejado claro que, en un principio, será el heredero de Courtois, pero el ucraniano no quiere esperar más. El belga podría quedarse un par de años más en el conjunto blanco, un tiempo que está por ver si Lunin aceptará o aceptará irse del Santiago Bernabéu de una vez por todas el próximo verano.