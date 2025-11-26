Xabi Alonso lo castiga sin jugar, harto de las contantes faltas de indisciplina

Xabi Alonso no está viviendo un momento fácil en el Real Madrid. El técnico está siendo cuestionado por las decisiones que está tomando en el banquillo y porque el equipo no juega a nada, lo que está provocando que cada vez esté más en la cuerda floja. Aun así, el entrenador será fiel a sus principios y seguirá castigando sin jugar a un futbolista por sus constantes faltas de indisciplina.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros que tiene Alonso a su disposición, pero con el que no cuenta en absoluto. El brasileño solo ha jugado unos 12 minutos en toda la temporada, quedándose en el ostracismo absoluto en el banquillo el resto de los partidos que ha estado disponible. El ariete sabe que no tendrá oportunidades y se irá en el próximo mercado de invierno.

Xabi Alonso le ha puesto la cruz definitiva a Endrick

Aunque su salida ya esté pactada, presuntamente al Olympique de Lyon, la realidad es que el carioca querría acabar estos meses en el Madrid ayudando al equipo desde el terreno de juego, pero no será posible. Alonso le ha puesto la cruz porque no sigue sus directrices y está teniendo una actitud muy tóxica, tanto en los entrenamientos como cuando está en el banquillo en los encuentros.

De hecho, el brasileño ya tuvo una mala reacción hace unas cuantas semanas cuando estaba calentando en la banda para salir a jugar algunos minutos y, finalmente, el tolosarra decidió dar entrada a otro compañero, lo que provocó que se cumplieran los cinco cambios y Endrick ya no pudiera salir. Enfadado, el jugador tiró una botella de agua al suelo, algo que vio el técnico.

El delantero brasileño se irá en el mercado de invierno

A partir de ese momento, Alonso le ha puesto la cruz definitiva y es posible que no vuelva a tener más minutos con la camiseta blanca hasta el próximo mercado de invierno, cuando se irá a Francia en busca de más minutos y oportunidades que, con el vasco en el banquillo, no tendrá en el Madrid, a pesar de que ha sido uno de los niños más mimados por parte de Florentino Pérez.