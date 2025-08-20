Xabi Alonso lo castiga sin jugar, no le gusta cómo ha entrenado, la decepción es máxima

Xabi Alonso ya es un entrenador conocido por tener mano dura y por castigar a los jugadores de su equipo si tienen un rendimiento pésimo o una mala actitud. Por eso, el tolosarra ya le ha puesto la cruz a un futbolista del Real Madrid, teniendo en cuenta que no le ha gustado cómo ha entrenado y, a la vez, su nivel en los partidos ha sido bastante lamentable, dejándole sin minutos.

De hecho, en el primer encuentro de Liga ante Osasuna, donde el conjunto blanco consiguió la victoria por la mínima en el Santiago Bernabéu, el técnico lo dejó en el banquillo sin tener ninguna oportunidad de jugar. Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales de la plantilla que, actualmente, es el último en la rotación de defensas, ya que no contará demasiado para el entrenador.

Xabi Alonso ha castigado a Raúl Asencio sin jugar

El declive del canario empezó en el Mundial de Clubes, donde varios errores en partidos consecutivos perjudicaron los intereses del Madrid. A partir de ahí, Alonso ha dejado de confiar en Asencio y le ha dado más oportunidades a otros centrales, convirtiéndolo en el último a escoger, ya que está por debajo de Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba.

Además, el canterano también ha sufrido algunos problemas extradeportivos que, de bien seguro, y como cree el tolosarra, le han perjudicado también en el terreno de juego, ya que mentalmente ha tenido varios percances. Por eso, el técnico piensa que no está del todo cualificado para tener minutos con la camiseta blanca y, de momento, no jugará en los próximos enfrentamientos.

La situación del defensa canario es complicada

La situación de Asencio es bastante complicada, teniendo en cuenta que es el último en la rotación de centrales del Madrid y necesita minutos para jugar y crecer como futbolista. Por lo tanto, no se descarta que ya en el mercado de invierno, el jugador tome medidas para salir de la entidad madrileña, ya sea con una cesión donde pueda tener más oportunidades en otro equipo.