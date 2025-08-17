Xabi Alonso lo deja fuera porque su estado físico no está a la altura del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha advertido desde su llegada que no hará concesiones en cuanto a la preparación física de sus futbolistas. La planificación de pretemporada fue exprés: apenas 15 días de trabajo para el equipo tras una temporada anterior agotadora y unos plazos de recuperación reducidos, lo que ha obligado a manejar cargas con máxima precaución.

En este contexto, Alonso ha decidido dejar fuera del once titular a uno de sus jugadores por no haber alcanzado el nivel de fondo físico exigido: Mastantuono. Para Alonso, el ritmo, la resistencia y la progresividad en el entrenamiento son innegociables. No basta con calidad técnica; hay que ganarse el lugar con condición física óptima.

Trabajar desde cero: la exigencia es general y nadie está salvado

Alonso no distingue entre estrellas, como el crack argentino, o rookies: si el jugador no está preparado físicamente, no juega. En realidad, la decisión responde a proteger al futbolista y al equipo: entrar al campo sin fondo físico suficiente no solo pone en riesgo su rendimiento, sino también su salud. Los preparadores físicos, como Antonio Pintus, han sido relegados para dar paso a una nueva hoja de trabajo que Xabi impone desde su llegada, con énfasis en intensidad y disciplina.

Este planteamiento cobra aún más fuerza si consideramos el calendario apretado que se avecina: LaLiga arranca sin margen para ajustes, próximo martes ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, y el club necesita minutos de calidad de Mastantuono, desde el día uno. Para Xabi, permitir el ingreso de un jugador en condiciones físicas cuestionables sería un riesgo que no está dispuesto a asumir.

Un debut muy precipitado

Importante: Medios expertos en preparación física advierten que lo ideal son entre cuatro y seis semanas de pretemporada para evitar sobrecarga muscular y lesiones, algo que no se ha podido cumplir. Un solo dato lo resume: solo hubo 24 días de descanso y un paréntesis entre la pasada campaña y la nueva temporada tuvo que adaptarse a esta realidad.

En definitiva, el mensaje del técnico es transparente: si tu físico no responde, tu lugar en el once no está garantizada. El ex de River Plate se confronta ahora a la necesidad de ponerse al nivel exigido antes de aspirar a formar parte del equipo que debutará en LaLiga. El vestuario sabe que, bajo Alonso, ni el talento ni el nombre salvan del esfuerzo físico.