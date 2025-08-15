Harto de Xabi Alonso, ha pedido al presidente ser traspasado, se va del Real Madrid

El Real Madrid sigue planificando la plantilla de la próxima temporada y, a pocas semanas de que finalice el mercado de fichajes veraniego, todo se centrará en el apartado de salidas, teniendo en cuenta que no parece que haya más incorporaciones, salvo alguna de última hora. En ese sentido, un jugador del conjunto blanco habría pedido marcharse, harto de no tener oportunidades con Xabi Alonso.

Se trata de Quique Ribes, central que juega en el Castilla y que ya sabe de antemano que el tolosarra no contará con él de cara al próximo curso, lo que ha provocado que le haya pedido a Florentino Pérez marcharse traspasado. Lo más probable es que el defensa recale en el Celta de Vigo, el equipo que más se ha interesado por hacerse con sus servicios en los próximos días.

Quique Ribes, central del Castilla, ha pedido marcharse del Madrid

Álvaro Arbeloa, entrenador del filial, ya le ha dado permiso a Ribes para que se vaya al Celta, entendiendo que lo mejor para todas las partes es que se marche, ya que no tendrá muchas opciones de poder subir al primer equipo dentro de poco, que es el deseo de cada jugador que está en el Castilla. Además, el Madrid cree que el proyecto gallego es el mejor para él y su crecimiento.

De hecho, en la operación, el conjunto blanco podría guardarse alguna opción de recompra por si el defensa acaba irrumpiendo en Vigo y se demuestra que puede ser un central interesante de cara al futuro. De momento, en Valdebebas saben que lo mejor para el jugador es que se marche del Madrid, ya que no tiene sitio con los mayores, pero lo seguirán mirando con lupa desde la capital española.

Xabi Alonso no cuenta con él y se irá al Celta de Vigo

En sus primeros meses en la entidad madrileña, Xabi Alonso ha ido llamando a algunos jugadores del filial, especialmente en el Mundial de Clubes, para ir conociéndoles y observar qué calidad tienen por si necesitan ser llamados al primer equipo. Por eso, aquellos que no han recibido la llamada del tolosarra, como fue el caso de Quique Ribes, saben que su futuro en el Madrid será complicado.