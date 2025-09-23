Xabi Alonso lo ha pedido que cambie o no volverá a jugar con el Real Madrid

El Real Madrid obtuvo un nuevo triunfo en la Liga después de derrotar al Espanyol en el Santiago Bernabéu en un partido plácido para los de Xabi Alonso (2-0). Después del encuentro, el técnico quiso hablar con uno de los jugadores que fue titular en el duelo ante el conjunto catalán para pedirle un aumento de rendimiento o verá disminuidos sus minutos otra vez.

El futbolista en cuestión fue Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo. El canterano fue titular por primera vez esta temporada después de que no contara en absoluto para el tolosarra en los primeros partidos del curso, especialmente por la sanción a Dean Huijsen y por los problemas físicos en defensa. Tras la lesión de Antonio Rüdiger, el canario ha vuelto a escena después de vivir en el ostracismo.

Xabi Alonso ha advertido a Raúl Asencio de que debe mejorar

Aun así, Alonso ya le ha dejado claro que deberá cambiar su nivel en el terreno de juego o no volverá a jugar mucho más con el Madrid. Aunque Asencio no cometió grandes fallos, como los varios errores en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, sí que se mostró un poco inseguro con el balón y a veces se pasó de frenada para intentar cortar alguna pelota de los rivales.

El entrenador entiende que aún es joven, teniendo en cuenta que solo tiene 22 años y toda la carrera por delante, pero si quiere jugar ya con el primer equipo del Madrid y ser alguien importante en el conjunto blanco, debe aumentar aún más su nivel. De hecho, Alonso le ha puesto ejemplos de la temporada pasada, donde sí que demostró que valía para ser una pieza clave en la zaga.

El defensa canario ha vuelto a tener minutos con el Madrid

Por lo tanto, está por ver cuál será el futuro más próximo del canario en los siguientes partidos. La lesión de Rüdiger le ha permitido hacerse un hueco en la retaguardia, pero solo seguirá viendo minutos de calidad si tiene un buen nivel sobre el césped y no repite los mismos errores que en el Mundial de Clubes.