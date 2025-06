Xabi Alonso lo manda para casa, no jugará ni un minuto en el Mundial de Clubes y le aconsejan que se vaya

El debut de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes ha traído una de sus decisiones más polémicas: Endrick, la joven promesa brasileña, no jugará ni un minuto en Estados Unidos.

El delantero, recién llegado este curso y objeto de grandes expectativas, ha sido descartado por el técnico vasco, que ha priorizado experiencia y compromiso defensivo en un escenario exigente. Además, desde el entorno de Endrick le han aconsejado que considere salir cedido para encontrar minutos que no tendrá bajo las órdenes de Alonso.

La voz de Alonso: "Este torneo no es lugar para aprender"

Xabi Alonso expresó claramente su visión tras el empate inicial contra Al Hilal: el Mundial de Clubes exige solidez y concentración inmediata, no es un torneo para el aprendizaje de jóvenes talentos. La lesión de Endrick, confirmada por el club como de larga duración, sumó una excusa médica a la decisión, pero no es el único motivo. Pese a figurar en la convocatoria, el brasileño no entrará en los planes del técnico. Alonso ha optado por confiar sus ataques a jugadores con más rodaje y fiabilidad: Gonzalo García, Arda Güler y Rodrygo, apoyados por la jerarquía de estrellas en el plantel.

Endrick, con contrato hasta 2030 y uno de los mayores proyectos de futuro del club, escucha recomendaciones de su entorno: una cesión al toque sería lo más aconsejable para no estancarse. El torneo internacional, aunque de perfil prestigioso, no está considerado una oportunidad para su desarrollo. En cambio, un préstamo en LaLiga o en otra liga europea podría darle minutos valiosos y continuidad competitiva.

Cierre de ciclo y apuesta de presente inmediato

La decisión de Alonso marca la ruptura definitiva entre construir el futuro y ganar ya. Con un club renovado y un técnico exigente, Endrick deja de ser una alternativa y se convierte en un plan a largo plazo, mientras el Mundial de Clubes exige entrega total y experiencia. El mensaje es potente para la cantera: talento sí, pero en el momento adecuado.

El brasileño, aun en fase de rehabilitación, deberá decidir si sale cedido o se queda en Valdebebas asumiendo su rol actual en la sombra. Su presencia en el torneo, aunque simbólica, refuerza un mensaje claro: en el Madrid de Xabi Alonso, la edad no garantiza protagonismo, y cada minuto de campo debe ganarse con trabajo y resultados.