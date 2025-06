Xabi Alonso lo pone de patitas en la calle antes del Mundial de Clubes, no necesita ver más, no sirve

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con las ideas muy claras y no dudará en tener mano dura con algunos de los integrantes de la actual plantilla. Es el caso de un jugador que, en su primera temporada en el conjunto blanco, no ha tenido muchas oportunidades y ha quedado totalmente en el ostracismo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. A pesar del cambio en el banquillo, su situación no habría cambiado.

Se trata de Endrick, uno de los futbolistas que menos minutos ha tenido esta campaña con el italiano. El delantero, en su primer año en el Santiago Bernabéu, no ha acabado de explotar y podría ver como su futuro en el Madrid se complica aún más. Precisamente, Alonso tendría pensado ponerlo de patitas en la calle antes de que empiece la andadura del club madrileño en el Mundial de Clubes.

Xabi Alonso cree que Endrick aún no sirve para jugar en el Madrid

Después de ver al brasileño en los primeros días de entrenamientos, el tolosarra ha llegado a la conclusión de que no sirve y no tiene el nivel suficiente, todavía, para jugar en el Madrid, por lo que le habría pedido a Florentino Pérez que le buscara una salida en este mercado de fichajes de verano, a pesar de que el presidente confía en él y cree que será importante en el futuro.

El técnico está de acuerdo en dejarlo cedido en otro equipo para que pueda jugar regularmente y madurar, ya que cree que bajo su tutela no lo hará, teniendo en cuenta que su lugar en el once está ocupado por Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, y haga lo que haga Endrick en los entrenos no hará cambiar de opinión, como era previsible, al entrenador.

El brasileño decidirá si marcharse o no este verano

Por lo tanto, el brasileño podría vivir una etapa similar a la vivida con Ancelotti en su primer curso en el Madrid, por lo que tendría la puerta abierta para salir con destino a otro conjunto donde sea una pieza clave y continúe creciendo. Aun así, está por ver si Endrick también aceptará esta salida o intentará convencer a Alonso de que puede tener minutos.