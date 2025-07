Xabi Alonso lo quiere fuera, de intocable con Ancelotti a ser la gran decepción, ahora, del Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid va a suponer cambios drásticos para algunos jugadores de la actual plantilla. Es posible que algún futbolista que había sido intocable con Carlo Ancelotti y una de las piezas más importantes del equipo, con el tolosarra la historia sea muy diferente y tenga los días contados en el conjunto blanco si el nuevo técnico no cuenta con él.

Uno de estos casos es el de Eduardo Camavinga, uno de los centrocampistas del equipo. El francés no pudo jugar en el Mundial de Clubes bajo las órdenes de Alonso por lesión, algo que ha provocado que el técnico aún no le haya podido colocar bien en sus esquemas y su continuidad sea una incógnita. De hecho, no se vería con malos ojos una salida del jugador si llega una oferta decente.

La continuidad de Eduardo Camavinga en el Madrid es una incógnita

El mediocentro ya no es intransferible como lo era antaño y en el club ya no descartan su marcha en el caso de que llegue otro equipo ofreciendo mucho dinero encima de la mesa. Camavinga no ha acabado de explotar desde su llegada al Madrid, y aunque aún es muy joven, teniendo en cuenta que solo tiene 22 años, ya se empieza a dudar del potencial que pueda tener en sus botas.

De hecho, el francés ha recibido muchas críticas en esta última temporada por el pésimo rendimiento que ha tenido sobre el terreno de juego en muchos partidos. Además, algunos cambios de posición en el campo tampoco lo han beneficiado, por lo que el futbolista no ha podido disfrutar de su fútbol en sus demarcaciones más naturales, algo que le ha perjudicado constantemente.

El club blanco podría venderlo si llega una oferta decente por él

Por lo tanto, y al no haber tenido aún la oportunidad de demostrarle a Alonso sobre el césped que puede volver a ser importante en el conjunto blanco, el futuro de Camavinga está en duda y no se descarta nada en este mismo mercado de fichajes veraniego. Si llega una buena oferta a los despachos del Santiago Bernabéu, la entidad madrileña se la estudiará bien y es posible que acaben aceptando la salida del centrocampista.