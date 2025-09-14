Xabi Alonso, mano dura, castigado sin jugar por llegar tarde a dos entrenamientos del Real Madrid

El mensaje de Xabi Alonso no puede ser más claro: la disciplina está por encima del talento. El técnico vasco, que llegó al banquillo del Real Madrid con la intención de dar continuidad al éxito reciente, pero bajo su propio sello, ha comenzado a imponer normas estrictas. El último en sufrirlo ha sido Gonzalo García, delantero de la cantera que estaba llamando la atención por su calidad, pero que ha sido castigado sin jugar contra la Real Sociedad tras llegar tarde a dos entrenamientos consecutivos.

El joven atacante se ha quedado sin minutos ante los donostiarras en un gesto con el que Alonso pretende mandar un aviso al vestuario. En el Real Madrid no caben distracciones ni actitudes que pongan en riesgo la dinámica colectiva. El castigo busca proteger al grupo y remarcar que, más allá de los nombres, lo primero es el compromiso diario.

Una decisión ejemplarizante

La sanción a Gonzalo García no responde únicamente a los retrasos, sino también al contexto. En Valdebebas había cierta preocupación por algunos síntomas de relajación en los jóvenes, y Xabi Alonso ha querido cortar de raíz cualquier posible problema. Su decisión es firme y ejemplarizante: nadie está por encima del escudo.

La ausencia en el campo del delantero frente a la Real Sociedad ha sorprendido a parte del vestuario, aunque internamente se reconoce que era una medida necesaria. La apuesta de Alonso es clara: los futbolistas que no demuestren profesionalidad en el día a día no tendrán minutos, por mucho talento que atesoren.

Gonzalo García, a examen

El futuro inmediato de Gonzalo García queda ahora en el aire. El club sigue confiando en él como un proyecto de jugador importante, pero esta sanción puede marcar un antes y un después en su progresión. Deberá recuperar la confianza de Alonso con trabajo, puntualidad y entrega en cada entrenamiento.

La situación también envía un aviso a todos los integrantes de la plantilla: la meritocracia es innegociable. Xabi Alonso quiere un equipo unido, solidario y con una ética de trabajo intachable. Gonzalo García ha aprendido la lección de la manera más dura: quedarse sin jugar en un partido clave y sentir el rigor de un entrenador que no va a permitir indisciplina alguna.