Gonzalo García lleva un enfado tremendo con el presidente del Real Madrid

La polémica estalló cuando el Real Madrid confirmó oficialmente que el dorsal número 9 será para Endrick, el joven brasileño, y Gonzalo García recibió, en cambio, el 16. Para muchos, este número icónico debería haber recaído en el canterano, cuyo rendimiento reciente ha sido excelso: máximo goleador del Mundial de Clubes, Bota de Oro del torneo y pieza clave para Xabi Alonso.

Gonzalo, canterano de pura cepa, con diez años en La Fábrica y 157 goles en categorías inferiores, renovó hasta 2030 con cláusula de rescisión de 1.000 millones y fichó por madurez como delantero del primer equipo. Sin embargo, ver cómo el número 9, símbolo de liderazgo ofensivo, recala en Endrick —muy vinculado a la directiva de Florentino Pérez— ha generado molestia en el entorno de Gonzalo. Según fuentes, “sigue sin entender por qué Endrick llevará el ‘9’” y su reacción fue de sorpresa al verse relegado al 16.

El ‘9’ del protegido vs. el talento del canterano

La elección de Endrick ha sido interpretada como una apuesta del club por su perfil mediático y su cercanía a la presidencia blanca, lo que alimenta la idea de que tiene un “as bajo la manga” gracias al favor de Florentino. Mientras, Gonzalo, que se ha ganado cada oportunidad con personalidad y goles, podría sentirse desplazado pese a su impacto real.

La situación ha creado una especie de brecha: por un lado, Endrick, con respaldo institucional; por otro, Gonzalo, con méritos deportivos incuestionables y ahora blindado con contrato largo, salarios mejorados y reconocimiento técnico. Aunque Endrick también ha comunicado que no desea salir cedido y está dispuesto a pelear su puesto, su situación contractual le coloca como claro aspirante al dorsal 9.

La cantera vuelve a ponerse en duda en el Real Madrid

El dilema refleja un debate más amplio: ¿se prioriza el talento forjado en la cantera o el potencial mediático respaldado desde arriba? Gonzalo ha demostrado con goles y rendimiento que tiene argumentos de sobra; lo que falta ahora es el símbolo para avalar esa confianza. El dorsal 9, en este caso, deja más que una camiseta: deja sensaciones y tensiones dentro del vestuario madridista.