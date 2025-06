Xabi Alonso, mano dura, no tendrá más oportunidades, ha pedido que no se incorpore, está fuera del Real Madrid

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con una idea muy clara, ya sea con el estilo de juego que quiere implementar desde el banquillo y con el trato que se le va a dar a los jugadores con los que no cuenta. En ese sentido, el tolosarra ya ha comunicado a uno de estos futbolistas que no se incorpore, ya que no tiene ninguna opción de poder volver a la entidad madrileña este verano.

Se trata de Reinier Jesus, el centrocampista que este año ha jugado cedido en el Granada. Después de otra temporada sin destacar, su futuro vuelve a teñirse de incertidumbre, ya que el Madrid ya ha dejado claro que no lo quiere, por lo que el brasileño deberá buscarse un nuevo destino. Ahora, ya podría ser definitivo, teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato.

Xabi Alonso ha pedido la salida de Reinier Jesus

El futbolista aterrizó en el Madrid en enero de 2020 como una de las jóvenes promesas del fútbol brasileño, pero no ha acabado de rendir como se esperaba y su nivel en los terrenos de juego ha sido paupérrimo. No ha destacado en absoluto en todos los equipos donde ha estado cedido, tanto en el Borussia Dortmund, el Girona, el Frosinone ni en su reciente paso por el Granada.

Reinier ya no entra en los planes del club blanco y desean quitárselo de encima como sea, ya que tampoco ha demostrado nada en Segunda División con el conjunto nazarí. Su progresión se ha estancado y ya no es aquella joven promesa que hizo que el Madrid echara sus redes por él, por lo que tendrá que buscarse un nuevo equipo, a lo mejor ya fuera de España o incluso de Europa.

El Madrid no le ha citado para la pretemporada

De hecho, el club ya no le ha citado para el inicio de pretemporada, como había pedido Xabi Alonso desde un principio, lo que deja claro que su etapa como jugador de la entidad madrileña ha llegado a su final y que tendrá que buscarse una nueva salida este verano para seguir jugando al fútbol profesional.