Xabi Alonso, harto, o cambia de vida o no volverá a jugar con el Real Madrid

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con mano dura y no dudará en llevar al ostracismo a algunos jugadores de la plantilla si no cuenta con ellos y ve que no hacen ningún gesto para mejorar su situación. Por eso, el tolosarra le ha dejado claras las cosas a un futbolista del conjunto blanco con el que no cuenta: o cambia la vida que lleva o no volverá a jugar en la entidad madrileña.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo. A día de hoy, el canario es el último central de la rotación, estando por debajo de Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba. Aún no ha debutado en las tres primeras jornadas de Liga, quedándose en el banquillo sin tener ni una oportunidad de salir al terreno de juego en los tres primeros partidos.

Xabi Alonso le ha recomendado a Asencio que cambie de vida o no jugará más

Entre su pésimo rendimiento durante el verano, especialmente en el Mundial de Clubes, donde cometió varios errores de gravedad que perjudicaron los intereses del Madrid, y sus asuntos extradeportivos, Alonso cree que no tiene ni el nivel para jugar en el conjunto blanco ni tampoco la fortaleza mental que se necesita hoy en día para poder jugar con la camiseta blanca.

Por eso, el técnico le ha recomendado encarecidamente que cambie la actitud y sus pensamientos, o será muy complicado que le pueda dar minutos de calidad. De hecho, el vasco también le recomendó una salida en el mercado de fichajes veraniego, pero Asencio se negó, y ahora, con la ventana de transferencias ya finalizada, tendrá que demostrarle al entrenador que puede seguir siendo clave.

El defensa canario no cuenta para el técnico tolosarra

Asencio quiere recuperar el rol que tenía la temporada pasada en el Madrid, siendo una pieza indispensable en la defensa tras su irrupción con Carlo Ancelotti. Sin embargo, la llegada de Alonso lo ha cambiado todo y ahora el canterano tendrá que trabajar muy duro si quiere volver a tener un buen papel en el conjunto blanco, algo que se prevé muy difícil con la presencia del tolosarra en el banquillo.