Xabi Alonso no descansa ni en vacaciones, le pide que, por su bien, se vaya del Real Madrid, no será titular

El Real Madrid sigue planificando la plantilla de la próxima temporada con el objetivo de reforzar al equipo en las posiciones más necesarias y dar salida a los jugadores con los que no cuenta Xabi Alonso. A pesar de que se está en un proceso de vacaciones tras la disputa del Mundial de Clubes, el técnico no quiere descansar y ha hablado con algún futbolista sobre su futuro.

En ese sentido, el tolosarra le habría pedido a un jugador del Madrid que, por su bien, se vaya del conjunto blanco, ya que no será titular bajo sus órdenes y tampoco tendrá muchas oportunidades desde el banquillo, teniendo en cuenta que habrá muchos compañeros por delante de él. Se trata de David Alaba, uno de los defensas del equipo que menos minutos tendrá sobre el campo.

Xabi Alonso le ha pedido a David Alaba que se vaya

El austríaco ya no jugó el Mundial de Clubes por una nueva lesión que sufrió a finales de la reciente temporada, y aunque Alonso no lo ha podido ver sobre el césped, el entrenador ha tenido claro desde el primer momento que Alaba ya no tiene el nivel suficiente para jugar en el Madrid, por lo que le ha abierto la puerta de salida de par en par para que abandone el equipo.

El pésimo rendimiento que ha tenido el jugador en los pocos partidos que ha jugado y los constantes problemas físicos que ha sufrido han sido los motivos por los cuales se ha tomado esta dura decisión. El defensa ya es una pieza indiscutible como lo había sido anteriormente en el Madrid, y desde el club estarían encantados de darle salida, incluso con la carta de libertad.

El austríaco tiene una de las fichas más altas de la plantilla

La ficha del austríaco es una de las más altas de la plantilla, ya que cuando aterrizó en el Santiago Bernabéu, era considerado uno de los mejores defensas del mundo, por lo que Florentino Pérez tuvo que ofrecerle un contrato en condiciones. Ahora, la situación es otra, por lo que la entidad madrileña querría deshacerse como sea de Alaba para que sea libre de marcharse a otro equipo.