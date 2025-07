Xabi Alonso no espera a llegar a Madrid y le explica que debe buscarse equipo por su bien y el del Real Madrid

Tras el descalabro en las semifinales del Mundial de Clubes contra el PSG, Xabi Alonso ya está metido de lleno, otra vez, en la planificación de la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Después de lo visto en la competición, el tolosarra tiene claro los refuerzos que necesita el equipo y también a los jugadores con los que no cuenta el año que viene.

En ese sentido, el entrenador no habría querido esperar a volver a la capital española y le habría explicado a un futbolista que debe buscarse equipo por su bien y por el del Madrid, teniendo en cuenta que no jugará demasiado. Se trata de Ferland Mendy, uno de los laterales izquierdos que no tendrá muchos minutos con la presencia de Alonso en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso le ha comunicado a Ferland Mendy que debe irse del Madrid

El francés sería el hombre descartado en la banda, ya que la llegada de Álvaro Carreras en los próximos días y el hecho de que Fran García haya sido el escogido para ser el suplente provocarán que Mendy sea relegado al tercer lateral y, en definitiva, tenga la puerta de salida abierta de par en par. Alonso ha decidido que sea él el sacrificado y tendrá que abandonar el Madrid.

Además del pobre nivel que ha tenido en el terreno de juego en los partidos que ha jugado, al tolosarra no le acaba de convencer el futbolista por los constantes problemas físicos que ha tenido a lo largo de sus últimos años en el conjunto blanco. Alonso cree que no es un jugador fiable y que no se podrá contar mucho con él, por lo que se ha decidido ponerlo en el mercado y venderlo.

El lateral francés no tiene sitio en el equipo

Lo que no quiere el técnico es tener un overbooking en cada posición, por lo que el fichaje de Carreras significará la salida más que probable de Mendy, teniendo en cuenta que se habría decidido que Fran García, que ha sido el lateral izquierdo titular en el Mundial de Clubes, sea el relevo del de momento jugador del Benfica.