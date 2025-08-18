Xabi Alonso no lo quiere y se va al Nápoles, el acuerdo está cerrado, adiós al Real Madrid

El Real Madrid tenía la oportunidad de poder recuperar a uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga de los últimos años, pero entre Xabi Alonso y la dirección deportiva descartaron la posibilidad de que un excanterano volviera al Santiago Bernabéu a un precio muy reducido, por lo que decidieron apostar por Álvaro Carreras, a pesar de la alta cantidad pagada por él.

Se trata de Miguel Gutiérrez, uno de los defensas que ha irrumpido en el Girona en las últimas temporadas y que pondrá rumbo al Nápoles de la Serie A. El club italiano ya ha llegado a un acuerdo con el conjunto catalán y pagará 18 millones de euros fijos más 2 en variables por el lateral, aunque la mitad de esta cantidad irá a parar a las arcas del Madrid, gracias a tener un 50% de una futura venta.

Miguel Gutiérrez se marchará al Nápoles tras su paso en el Girona

Por lo tanto, los blancos ganarán algo menos de 10 millones de euros por parte del vigente campeón de Italia por un jugador que ya no entraba dentro de los planes de Alonso, a pesar de que Miguel era una posibilidad para este verano al tener una opción de recompra muy apetecible, precisamente inferior a la cuantía que el Madrid recibirá por el traspaso del futbolista al Nápoles.

El nivel que ha demostrado el lateral en Montilivi llamó la atención de la entidad madrileña, pero nunca se ha dado el paso a recuperar al excanterano y, después de haber descartado su vuelta al Santiago Bernabéu, se decidió que lo mejor para el club, después de haber fichado a Álvaro Carreras, era recibir el dinero de una venta, teniendo en cuenta que el Girona ya había decidido traspasarle.

El lateral no volverá al Madrid tras haber sido descartado como opción

A pesar de que Miguel Gutiérrez se había ofrecido al Madrid para volver, como era el deseo del madrileño, finalmente el defensa continuará su carrera en el Nápoles, donde podrá demostrar el porqué ha sido uno de los mejores laterales de la Liga en las últimas temporadas.