Xabi Alonso no necesita ni un mes de competición para poner a tres nombres en la lista negra del Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha provocado cambios drásticos en la plantilla y el futuro de algunos jugadores podría estar ciertamente comprometido. De hecho, el técnico no habría necesitado ni un mes de competición para decidir ya que no cuenta con tres futbolistas del conjunto blanco, por lo que han sido colocados en el mercado para que se produzcan sus salidas.

Se trata de Ferland Mendy, David Alaba y Dani Ceballos, tres jugadores que no entran dentro de los planes del tolosarra para el futuro más próximo de la entidad madrileña. Precisamente, estos tres nombres eran los candidatos para salir en el mercado de fichajes veraniego, pero finalmente se acabaron quedando los tres, a pesar de la voluntad de Alonso de que se fueran del Madrid.

Mendy y Alaba no cuentan para Xabi Alonso de cara al futuro

El francés es el tercer lateral izquierdo y tiene delante a Álvaro Carreras, uno de los fichajes del verano, y a Fran García, quien será el suplente del español, por lo que tendrá muy complicado jugar esta temporada. A pesar de que renovó su contrato hasta el 2028, su historial médico y el hecho de que no cuente para el entrenador podrían provocar su salida más pronto que tarde.

Con Alaba, la situación era difícil, ya que ha estado eternamente lesionado, y aunque ahora ya está recuperado de las graves lesiones que ha estado sufriendo en los últimos años, no entra en los esquemas del vasco. Es uno de los que más cobra de la plantilla y un serio problema, por lo que se le ofreció la posibilidad de salir este verano, pero lo rechazó. Acabará contrato a final de curso y se marchará sin pena ni gloria.

Ceballos rechazó irse del Madrid, pero su continuidad no parece segura

Respecto a Ceballos, su presencia en el Madrid fue otro quebradero de cabeza. Todo apuntaba que se iba a ir al Olympique de Marsella, el primer rival del conjunto blanco en la Champions, pero finalmente rechazó la operación cuando estaba todo cerrado. Aun así, el andaluz podría acabar marchándose, ya sea en invierno o el próximo verano, pero su futuro no está en el Santiago Bernabéu.