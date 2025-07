Xabi Alonso no quiere ser Ancelotti y le dice al presidente que quiere decidir las salidas

Xabi Alonso ha dejado clara su posición: ni quiere ser tratado como un Ancelotti de segunda fila, ni está dispuesto a aceptar decisiones deportivas sin su consentimiento. En este nuevo Real Madrid, el que manda en el campo también manda en los despachos. La era ha cambiado.

Desde su llegada al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso ha dejado clara una máxima: no quiere repetir el modelo del vestuario bajo Carlo Ancelotti. En su primer gran pulso con la cúpula, el técnico vasco ha trasladado a Florentino Pérez la intención de asumir el control absoluto sobre quién sale y quién permanece en la plantilla. Alonso ha dejado caer que no pretende ser una voz decorativa, sino el arquitecto de su propia visión del equipo.

Una nueva línea roja: “Las salidas también mando yo”

Según fuentes cercanas al club, Xabi Alonso expresó con contundencia a Florentino: "Necesito tener voz y voto en las salidas que se produzcan en verano. No quiero solo opinar sobre los fichajes, también sobre quién no entra". Este cambio de enfoque marca un giro: ya no es suficiente limitarse a aceptar decisiones, insiste en articulaciones claras y firmes dentro de la planificación deportiva.

Desde la directiva, el mensaje ha sido claro: solo se realizarán salidas si se alinean con los criterios del entrenador. Florentino, que cifraba la operativa en una operación salida templada, con jugadores como Ceballos, Brahim Díaz, Fran García en la lista, ha cedido parte del control ante la firmeza de Alonso y el consenso directo que mantiene con José Ángel Sánchez y Juni Calafat.

El choque de modelos: autoridad técnica frente a control presidencia

La tensión principal radica en una diferencia profunda de filosofía: Ancelotti representaba una gestión flexible en la que las decisiones se ejecutaban desde arriba, con mínima injerencia del entrenador. Xabi Alonso busca otro paradigma: un liderazgo técnico pleno, donde cada ficha, dentro o fuera, sea consensuada con él.

Este nuevo enfoque ya ha provocado el primer aluvión de salidas anunciado: Ceballos, Fran García, Rodrygo y otros nombres modestos están bajo revisión estricta. La apuesta ahora es por ser precisos, no por cantidad: solo jugadores que Xabi vea competitivos en su modelo. Es un desafío directo a la forma tradicional del Madrid de combinar caprichos de mercado con autoridad presidencial.