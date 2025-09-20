Xabi Alonso no se equivoca, tampoco Ancelotti, no tiene nivel para el Real Madrid, lo han dejado fuera

El brillante fichaje brasileño Endrick, una de las apuestas más potentes del Real Madrid para el futuro, atraviesa un momento crítico. Según medios como Mundo Deportivo, Brasil ha publicado su convocatoria para el Mundial Sub-20 sin incluir a Endrick ni a Estêvão, entre las “grandes estrellas de la generación”. Esa decisión de la selección sirve como dedo índice para lo que ya piensan internamente en el club: que Endrick no está aportando lo suficiente para ocupar un rol protagonista.

En Valdebebas ya no hay confianza ciega. Xabi Alonso, aunque insiste en que el joven tiene potencial, ha dejado claro en conversaciones privadas que no entra sistemáticamente en sus planes inmediatos. Ha priorizado otras opciones ofensivas —como Gonzalo García— que están mostrando mayor compromiso, constancia y rendimiento físico. Ancelotti, su predecesor, también se mostró crítico ante ciertas lagunas de adaptación al ritmo exigido en los entrenamientos y a la presión táctica que caracteriza al Real Madrid.

Señales reiteradas de que “no tiene nivel aún”

La ausencia de Endrick de la lista para el Sub-20 no fue la primera advertencia, sino una confirmación de señales previas. El jugador ha tenido minutos, pero de manera intermitente y nunca ha terminado de convencer en partidos de impacto. En entrenamientos, se habla de falta de continuidad, altibajos en la intensidad defensiva y poca implicación en las fases menos vistosas del juego. Todo esto pesa mucho en un club que exige entrega en ambas áreas.

Además, su entorno ya empieza a sentir que, si no hay un cambio brusco, habrá que considerar alternativas: cesión si hay una oferta, o reducir su rol para que primero recupere confianza y ritmo lejos del ojo crítico mediático. En Madrid, al parecer, se trabaja con la idea de que Endrick debe ganarse cada oportunidad, no recibirlas por nombre.

La puerta de salida está más cerca que nunca

En definitiva, Endrick está en una encrucijada: con jugadas decentes, pero sin regularidad, con promesas cumplidas parcialmente, pero con el generador de expectativas ya advirtiendo que no basta con talento si no hay demostraciones constantes. Y en el Bernabéu, el talento es la base, pero la exigencia diaria es el cemento que sostiene a los intocables.