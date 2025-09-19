Xabi Alonso, mano de hierro, o cambia la vida que lleva o no volverá a jugar con el Real Madrid

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con mano de hierro y no se dejará achantar por algunos jugadores de la plantilla. Por eso, el tolosarra le habría dejado las cosas claras a uno de los futbolistas del equipo que no contará mucho con él: o cambia la vida que está llevando fuera de la entidad madrileña o no tendrá ni un solo minuto con la camiseta blanca.

Se trata de Endrick, uno de los jóvenes que tendrá a su disposición Alonso dentro de poco. El brasileño ya está a punto de recuperarse de la lesión que sufrió a finales de la temporada pasada y que acabó recayendo en verano, dejándole sin poder participar en el Mundial de Clubes e iniciar el curso con el Madrid. Ahora, el ariete ya está entrenando con el grupo y su vuelta está muy cerca.

Xabi Alonso ha avisado a Endrick de que debe cambiar si quiere jugar

Sin embargo, el técnico ya le ha avisado de que deberá cambiar algunos aspectos de su vida y de su comportamiento si quiere tener alguna oportunidad de jugar en el conjunto blanco. De hecho, la intención del entrenador y también de la dirección deportiva era que se marchara, ya que no tendría muchos minutos esta temporada y necesita crecer y madurar como jugador.

Su salida hacia la Real Sociedad en formato de cesión estaba prácticamente sellada e incluso Endrick había dado el visto bueno a la operación, pero todo se acabó cayendo después de la recaída de su lesión. Ahora, la situación ha cambiado y el delantero intentará ganarse la confianza de Alonso, a pesar de que lo tendrá muy complicado por la competencia que hay en el frente del ataque.

El brasileño está a punto de recuperarse de su lesión

A día de hoy, el brasileño tiene por delante de él a otros jugadores como Kylian Mbappé o Gonzalo García, por lo que si el canterano no está teniendo muchos minutos con la presencia del francés, él aún los tendrá menos. Aun así, Endrick intentará ganarse un hueco en el Madrid y ser importante bajo las órdenes del tolosarra una vez pueda volver a los terrenos de juego.