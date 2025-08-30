Xabi Alonso pacata con el clan español del vestuario y deja KO al grupo de brasileños

El desembarco de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid no solo ha traído nuevos matices tácticos, también ha provocado un reordenamiento en las jerarquías internas del vestuario. El técnico donostiarra ha decidido apostar con firmeza por el clan español, dando mayor protagonismo a jugadores como Dani Carvajal, Nacho, Joselu o Fran García, en detrimento del grupo de brasileños, hasta ahora muy influyente gracias al peso de Vinícius, Rodrygo, Militao o el recién llegado Endrick.

Según apuntan fuentes próximas al vestuario, Alonso quiere evitar que se formen bloques que puedan generar divisiones internas, pero su gestión deja claro hacia dónde se inclina. La prioridad, al menos en este arranque de etapa, es reforzar la influencia del sector nacional, que entiende mejor sus métodos, su mensaje y su disciplina.

Vinícius y compañía, en alerta: cambio de ciclo en Chamartín

Esta reconfiguración ha dejado al grupo de brasileños en una situación incómoda. Vinícius, acostumbrado a ser la gran referencia del equipo, ve cómo la llegada de Mbappé y la confianza de Alonso en el bloque español reducen su margen de influencia. Rodrygo, irregular en su rendimiento, también percibe que ya no cuenta con el blindaje absoluto de la etapa anterior.

El entrenador cree que el clan brasileño, muy unido en el día a día y con un fuerte arraigo en el vestuario, había adquirido un exceso de poder en los últimos años, amparado por Carlo Ancelotti y por la relevancia deportiva de Vinícius. Su idea es equilibrar esa balanza, incluso a costa de restar protagonismo a figuras que parecían intocables.

Carvajal respira tranquilo

Por su parte, Militao, que tras su grave lesión luchaba por recuperar protagonismo, teme que el nuevo orden lo coloque por detrás de otros centrales a los que Alonso considera más fiables. Incluso el caso de Endrick, protegido personal de Florentino Pérez, está bajo la lupa: sin rodaje en Europa y con un clan debilitado, su adaptación puede ser más compleja.

Mientras tanto, figuras como el capitán Carvajal se erigen en piezas clave del discurso de Alonso, cimentando un bloque más homogéneo y disciplinado. El mensaje del técnico es claro: no habrá favoritismos, y los méritos se medirán en el campo y en la conducta fuera de él.