Xabi Alonso quería dejar a Vinicius en el banquillo, pero la rebelión le obliga a ponerle en el 11

Xabi Alonso es un entrenador muy duro y no se dejará achantar por ningún jugador de la plantilla, incluso por las estrellas del Real Madrid. Por eso, el técnico no tuvo ningún problema en dejar a Vinicius en el banquillo en el último partido de Liga y tenía la intención de hacerlo de nuevo en el encuentro de este sábado ante el Mallorca, pero habría cambiado de opinión por las amenazas del jugador.

El brasileño se habría rebelado y habría amenazado con marcharse del conjunto blanco, por lo que para poder calmar las aguas, Florentino Pérez le habría recomendado al entrenador que Vinicius tendría que volver a ser titular y rebajar esta tensión constante que se vive entre todas las partes, con el club siendo el gran damnificado si el extremo acaba marchándose definitivamente.

Xabi Alonso tendrá que volver a poner a Vinicius de titular ante el Mallorca

Aun así, Alonso tiene claro que no dejará pasar ni una al carioca y así lo ha demostrado en este inicio de temporada. Antes, el delantero podía hacer lo que quería, incluso con actos de indisciplina, pero el nuevo entrenador dejó evidente desde el primer día que la situación había cambiado completamente, incluso para las vacas sagradas de la plantilla que tenían barra libre.

Además, el tolosarra está harto de la actitud tóxica que ha tenido Vinicius en el terreno de juego, ya que solo hace que perjudicar los intereses del Madrid y caldear aún más el ambiente, ya sea hacia la afición rival, los jugadores rivales o incluso el árbitro, teniendo en cuenta que en el último encuentro se quedó a las puertas de ser expulsado y dejar al conjunto blanco con 10 hombres.

El tolosarra quería volver a castigar al delantero brasileño

Por eso, Alonso le ha comunicado al presidente que lo más probable es que el brasileño sea titular ante el Mallorca este sábado, pero no tendrá ningún reparo en volver a castigarlo si no cambia su comportamiento más pronto que tarde, algo que parece inviable, ya que la entidad madrileña lo ha intentado en más de una ocasión en los últimos años y no ha tenido éxito.