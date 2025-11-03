Xabi Alonso pide a Florentino Pérez la salida inmediata porque resta más que suma

Después de los primeros meses de la temporada, Xabi Alonso ya tiene claro con qué jugadores del Real Madrid puede contar y con cuáles no, teniendo en cuenta el rendimiento que ha visto sobre el terreno de juego y también su actitud. Por eso, el tolosarra ya le habría pedido a Florentino Pérez la salida inmediata de un futbolista del conjunto blanco porque resta más que suma.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo. El andaluz ya estuvo a punto de marcharse del Madrid el pasado verano, ya que tanto el club madrileño como el Olympique de Marsella tenían un acuerdo para su cesión con opción de compra, pero en el último momento, el futbolista rechazó la operación, algo que no gustó nada en los despachos del Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso ha pedido la salida de Dani Ceballos porque resta más que suma

Aun así, la intención del Madrid y también la de Alonso es que Ceballos ya no continúe en el equipo a partir de la próxima temporada. El conjunto blanco lo pondrá a la venta el próximo verano, ya que le quedará un año para finalizar su contrato y no se le renovará. Además, y aunque el jugador esté teniendo algunos minutos sobre el campo, su papel no acaba de convencer.

El sevillano está intercalando partidos con algunas oportunidades que le va dando el entrenador y otros con los que no sale ni un solo minuto al terreno de juego. Cuando juega, es generalmente porque hay algún lesionado en el centro del campo o Alonso necesita dar descanso a los futbolistas más importantes de la medular, pero quitando eso, Ceballos no cumple con lo que quiere el técnico.

El centrocampista andaluz no acaba de convencer al técnico tolosarra

Por eso, el hecho de que reste más que sume sobre el césped ha sido el indicativo definitivo para que Alonso le haya pedido a su presidente y a la dirección deportiva que lo ponga en el mercado de cara a la próxima temporada. Después de muchos mercados con incertidumbre sobre su continuidad, parece que la salida definitiva del Madrid de Ceballos se producirá el próximo verano.