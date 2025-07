Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que frene las dos ventas

El Real Madrid sigue armando la hoja de ruta de la planificación de la plantilla de la próxima temporada con varios interrogantes encima de la mesa. El conjunto blanco aún debe desprenderse de algunos jugadores con los que no cuenta Xabi Alonso de cara al curso que viene, pero el técnico también le habría pedido a Florentino Pérez que frene dos ventas que parecían seguras.

El tolosarra le ha exigido al presidente que no traspase a Eduardo Camavinga y Dani Ceballos, dos futbolistas que parecían destinados a una salida por el escaso protagonismo que habían tenido con el vasco. El francés está lesionado y no ha podido jugar el Mundial de Clubes, por lo que no ha podido entrar aún en los esquemas de Alonso, mientras que el español no ha tenido mucho protagonismo en el torneo.

Xabi Alonso ha frenado las salidas de Eduardo Camavinga y Dani Ceballos

Sin embargo, el entrenador ha pedido que ambos jugadores deberán quedarse, ya que aunque no cuente mucho con ellos, cree que sus salidas serían aún más perjudiciales para el Madrid, teniendo en cuenta que el centro del campo es muy pobre y no quiere perder a futbolistas en unas posiciones donde necesita efectivos, a pesar de que no confíe mucho en ellos para triunfar.

De una posible salida de Ceballos se ha hablado mucho en los últimos días, ya que el sevillano no tuvo muchas oportunidades en el Mundial de Clubes y parecía ser el verano indicado para marcharse, con el Real Betis llamando a su puerta. Aun así, no parece que Alonso esté dispuesto a desprenderse de él, aunque no le haya dado muchos minutos, y quiere que se quede y se gane un hueco.

El entrenador quiere que ambos jugadores se queden

Con Camavinga, la situación es diferente. El francés aún no ha podido demostrarle al nuevo entrenador que puede ser importante en sus esquemas, pero el jugador está convencido de que podrá hacerlo. En el Madrid existen algunas dudas acerca de su figura, ya que no ha acabado de explotar desde su llegada al conjunto blanco y, de hecho, no verían mal una posible venta si llegara una oferta decente a los despachos. Sin embargo, Alonso ya ha dicho que no se puede ir.