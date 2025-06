Xabi Alonso pide al presidente del Real Madrid que no le ofrezca la renovación

Xabi Alonso sigue planificando la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada mientras dirige al equipo en el Mundial de Clubes. Precisamente, el nuevo torneo de la FIFA se ha convertido en una herramienta que está ayudando a acabar de decidir la continuidad de algunos jugadores tras haber visto el nivel y el rendimiento de estos, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

En ese sentido, el tolosarra ya le habría pedido a Florentino Pérez que no le ofrezca la renovación a uno de los futbolistas con los que no cuenta. Se trata de David Alaba, el defensa que acaba contrato el año que viene, en 2026, y no está previsto negociar una ampliación de su vínculo con el conjunto blanco porque no acaba de contar demasiado para el técnico, ya sea esta temporada y la siguiente.

Xabi Alonso ha pedido que no se renueve a David Alaba

De hecho, la intención que tendría el Madrid sería la de intentar desprenderse del austríaco este mismo verano, dándole directamente la carta de libertad si no hay ningún equipo dispuesto a ofrecer una cuantía económica para su traspaso. Alaba ya no entra ni en los planes de presente ni de futuro de la entidad madrileña y ha quedado muy relegado en la jerarquía de centrales de la plantilla.

El pésimo nivel que ha demostrado después de volver de las graves lesiones que ha sufrido y el mal rendimiento sobre el césped han provocado que Alaba haya quedado totalmente apartado del equipo. Hasta cuatro jugadores de la retaguardia podrían estar por delante de él, por lo que es bastante improbable que tenga minutos con regularidad durante la campaña.

El austríaco ya no cuenta para el Madrid

Por lo tanto, el Madrid intentará sacárselo de encima, ya que además de su rol, también es uno de los jugadores más caros de la plantilla, ya que tiene una de las fichas más altas. Por eso, una rescisión de su contrato sería muy beneficiosa para ambas partes, aunque está por ver si el austríaco aceptará la decisión tomada por el club blanco de no contar con él y dejarle marchar.