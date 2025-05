Xabi Alonso pone de patitas en la calle a dos intocables de Ancelotti en el Real Madrid

Xabi Alonso tiene muy clara la lista de altas y bajas para la próxima temporada. Despedir a las viejas glorias y a futbolistas que generen mal ambiente en el vestuario. Al mismo tiempo que afrontar una renovación generacional en la plantilla que sea capaz de mantener el nivel de los que, hasta ahora, habían sido intocables. Directrices muy claras que ha marcado el técnico tolosarra antes de pisar Madrid.

A pesar de sus logros, el Real Madrid no puede descansar en su éxito actual. Florentino Pérez sabe que el tiempo avanza y, aunque algunos jugadores han sido intocables para Ancelotti, no así para Xabi Alonso. El equipo debe comenzar a pensar en el futuro, y eso pasa por dar un paso al frente y descartar aquellos futbolistas que no aportan o dividen el vestuario, y Alonso ya lo ha decidido.

Adiós a Rodrygo y Courtois

El Real Madrid sabe que tarde o temprano tendrá que tomar una decisión respecto a su portería. Thibaut Courtois hará 33 años dentro de poco y a pesar de que su contrato acaba en 2026, pero los últimos movimientos del cancerbero belga tensando la cuerda con sus pretensiones de subida de sueldo han colmado la paciencia de Alonso y el club.

El portero del RCD Espanyol, Joan García, está en el ojo de mira del conjunto blanco. Y aunque ya hizo una primera tentativa en el mercado invernal, Florentino tiene toda la intención del mundo de que el portero perico sea el relevo de Courtois en la portería blanca. Por 30 millones de euros, el club catalán dejaría salir a Joan García, que ha sido una de las sensaciones de la liga este año.

Rodrygo no cuenta para Xabi Alonso

Otro de los intocables para Ancelotti hasta hace dos partidos tampoco cuenta para los planes de Alonso. El internacional brasileño ya negocia desde hace días su más que cantada salida del club blanco. PSG parece el más bien posicionado para hacerse con sus servicios. Alrededor de 80 o 90 millones podría ingresar el Real Madrid, que intentaría acometer el fichaje anhelado por Alonso de Florian Wirtz.