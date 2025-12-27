Xabi Alonso pone nueve nombres en la lista de transferibles del Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta a un mercado agitado: Jude Bellingham está en negociaciones avanzadas con el Manchester United. La operación se mueve en torno a los 150 millones de euros más variables, según fuentes cercanas, y podría concretarse en los próximos meses si ambas partes encuentran la fórmula adecuada.

La decisión del internacional inglés no sorprende del todo, ya que Xabi Alonso no confía plenamente en él para su hoja de ruta, priorizando un estilo de juego más equilibrado y táctico en el centro del campo, con un perfil que combine creatividad, presión y polivalencia.

La alternativa: Nico Paz

Para cubrir la posible salida de Bellingham, el Madrid ya tiene en mente a Nico Paz, canterano actualmente cedido en el Como 1907 de la Serie A. Esta temporada, Paz ha disputado 25 partidos entre liga y copa, sumando 5 goles y 7 asistencias, demostrando su capacidad para generar juego entre líneas y conectar con los delanteros. Su perfil técnico y creativo le permitiría al Madrid mantener el control y la fluidez en el centro del campo, aunque con una lectura más asociativa que física en comparación con Bellingham.

El precio para ejecutar la vuelta de Paz sería de unos 9 millones de euros, debido a la cláusula de recompra establecida en su cesión, una operación relativamente económica para un jugador que ya está adaptado al club y que conoce la filosofía de La Fábrica. Su incorporación sería un refuerzo estratégico de bajo riesgo en caso de que se confirme la salida del inglés.

La lista de salidas y decisiones pendientes

La salida de Bellingham se sumaría a una lista que podría alcanzar nueve futbolistas, incluyendo a Vinícius, Rodrygo, Brahim, Alaba, Fran García, Mendy, Rüdiger, Huijsen y Lunin. Vinícius, con conflictos recientes con Xabi Alonso, busca una salida libre en 2026. Por otro lado, Carvajal será tratado con tacto, y su renovación dependerá de su rendimiento hasta final de temporada tras varios meses de lesión.

El Real Madrid prepara un revolucionario plan de remodelación para enero, con movimientos estratégicos en ataque, defensa y centro del campo, donde la combinación de salidas y refuerzos como Nico Paz busca garantizar un equilibrio entre talento joven y experiencia probada en LaLiga y competiciones europeas.