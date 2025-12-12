Xabi Alonso presiona para que Florentino Pérez acepte los 70+10 millones

Aunque la temporada apenas ha comenzado, en el Real Madrid ya se piensa a medio plazo. La planificación deportiva no se detiene y Xabi Alonso, recién aterrizado en el banquillo blanco, empieza a tomar decisiones que marcan un nuevo rumbo. Una de ellas afecta directamente a Rodrygo Goes, un futbolista que ha pasado de ser pieza habitual a vivir un papel mucho más secundario en este inicio de etapa.

El técnico tolosarra ha ido ajustando el sistema y las jerarquías del vestuario, y en ese proceso el brasileño ha perdido peso. Rodrygo ya no es indiscutible y sus minutos se han reducido notablemente, algo que no ha pasado desapercibido ni para el jugador ni para el club. Alonso entiende que no todos encajan en su idea de juego y, lejos de alargar situaciones incómodas, apuesta por soluciones prácticas.

En este contexto, el entrenador habría trasladado a Florentino Pérez su predisposición a aceptar una oferta importante si llega por el extremo. No se trata de una decisión personal contra el futbolista, sino de una lectura deportiva: si un jugador no será protagonista, su salida puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el proyecto.

The work continues and this scenario will change! HALA MADRID 🤍⚡️ pic.twitter.com/W874zoX31n — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 11, 2025

El Tottenham, la oferta y una decisión estratégica

Ahí entra en escena el Tottenham. El club inglés estaría dispuesto a poner sobre la mesa 70 millones de euros fijos más 10 en variables para hacerse con los servicios de Rodrygo. Una cifra que, en los despachos del Santiago Bernabéu, ya no se considera descabellada. Al contrario, encaja con la exigencia que siempre ha marcado Florentino Pérez para dejar salir al brasileño.

Desde la perspectiva de Xabi Alonso, la operación tiene sentido. El ingreso permitiría reforzar posiciones más necesitadas de la plantilla y dar margen al club para acudir al mercado con mayor libertad. Además, el visto bueno del técnico refleja una idea clara: construir un equipo equilibrado, comprometido con su propuesta y sin futbolistas descontentos por falta de protagonismo.

Por parte de Rodrygo, la situación también ha evolucionado. El brasileño ya valoró salir el pasado verano, pero decidió quedarse para competir por un puesto. Sin embargo, los meses han pasado y la confianza esperada no ha llegado. A sus 24 años, siente que necesita continuidad y un proyecto donde volver a ser importante. Ahora, con entrenador y jugador alineados en la decisión, todo queda en manos de Florentino Pérez. Si la oferta del Tottenham se confirma, el Real Madrid podría estar ante una venta estratégica que marque uno de los primeros grandes movimientos de la era Xabi Alonso.