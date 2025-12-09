Xabi Alonso quiere traicionar a Arda Güler

A pesar de que Xabi Alonso está viviendo un momento muy tormentoso como entrenador del Real Madrid y su continuidad pende de un hilo, el tolosarra sigue planificando el futuro de la plantilla y ya habría realizado un movimiento que se podría considerar una traición hacia Arda Güler, teniendo en cuenta que el técnico tendría en mente fichar a un jugador para sustituir al turco.

Además, este futbolista en cuestión sería uno de los amigos del centrocampista del conjunto blanco en la selección turca: Kenan Yildiz. La estrella de la Juventus de Turín gusta mucho en los despachos del club madridista y, con Alonso a la cabeza, el Madrid ya habría iniciado los contactos para intentar conseguir sus servicios a partir del próximo curso, algo que no se prevé fácil.

Xabi Alonso está buscando fichar al amigo de Arda Güler, Kenan Yildiz

El técnico ya intentó ficharlo en su etapa en el Bayer Leverkusen, por lo que lo conoce de sobras y cree que podría ser muy importante en el Santiago Bernabéu. Eso sí, a expensas de Güler, ya que su compatriota llegaría para quitarle el sitio en el once titular del conjunto blanco, a pesar de la buena temporada que está realizando el centrocampista bajo las órdenes de Alonso.

Aun así, el rendimiento de Güler ha ido cayendo en picado en las últimas semanas y se le ha empezado a cuestionar. Y ahí, ante el objetivo del Madrid de reforzar el equipo con jugadores que tengan calidad, Yildiz entraría de lleno en el perfil que se busca: alguien con visión, desborde y una personalidad competitiva que le impida deslumbrarse con los focos de un escenario como el Bernabéu.

La llegada del jugador de la Juventus podría relegar al centrocampista al banquillo

Sin embargo, el Madrid tendrá mucha competencia por Yildiz. La Juventus quiere retener a su joya, pero la renovación se está complicando mucho y varios clubes europeos también han llamado a la puerta del turco para intentar ficharlo el próximo verano. Alonso está haciendo todo lo posible, con mensajes directos al jugador y a su familia, para que acepte la oferta del club blanco.