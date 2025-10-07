Xabi Alonso sabe que está sufriendo, no está bien ni dentro ni fuera del Real Madrid, le quiere ayudar

En su primera temporada en el Real Madrid, Xabi Alonso está intentando dar oportunidades a todos los jugadores que se lo merecen. Sin embargo, el tolosarra no lo está pudiendo lograr con un futbolista y está viendo que está sufriendo y que no está bien ni dentro ni fuera del conjunto blanco. Por eso, le quiere ayudar y es posible que, en los próximos encuentros, tenga más participaciones.

El jugador en cuestión es Brahim Díaz, uno de los apartados por parte de Alonso. El hispanomarroquí no está disfrutando de los minutos que pensaba que tendría bajo las órdenes del nuevo entrenador, ya que era el plan que tenía en pretemporada, pero no está siendo el caso. Hace bastantes partidos que no es titular y, en el último que lo fue, el técnico lo cambió al descanso.

Xabi Alonso está viendo mal a Brahim por la falta de minutos

Ahora, el centrocampista solo sale desde el banquillo en las segundas partes para jugar, como máximo, unos 20 minutos, y eso sí sale, teniendo en cuenta que estuvo dos partidos enteros en el banquillo a finales de septiembre, sin tener opciones de salir al campo. Por eso, Brahim no está llevando nada bien esta falta de oportunidades y cree que se está mereciendo mucho más.

Con el cambio en el banquillo, el internacional con Marruecos pensaba que su situación y su rol iban a cambiar, ya que ha vivido constantemente entre el ostracismo y minutos residuales con Carlo Ancelotti. Sin embargo, su papel con Alonso está siendo más de lo mismo y se ha consagrado como un jugador suplente por excelencia, aunque él se vea preparado para ser titular.

El hispanomarroquí no está conforme con su tiempo de juego

Por lo tanto, está por ver si el tolosarra introducirá cambios en los próximos partidos o Brahim seguirá siendo un futbolista de banquillo. Además, el hispanomarroquí no está nada conforme con las decisiones de su entrenador, ya que está jugando por delante de él alguien como Franco Mastantuono, de tan solo 18 años y que ha llegado hace poco al Madrid.