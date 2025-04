Xabi Alonso se carga a tres jugadores del Real Madrid, dos están llevando una vida preocupante

El Real Madrid está en plena reflexión. Los ejecutivos del club, liderados por Florentino Pérez, tienen entre manos varios dilemas importantes para el cierre de la temporada 2024-2025. No solo deben tomar decisiones clave sobre los fichajes para el mercado de verano de 2025, sino también sobre el futuro de varios jugadores cuyas renovaciones están en el aire.

Pero si hay una cosa que tienen muy clara es que, si Xabi Alonso se sienta el banquillo blanco, su apuesta va a ser por jóvenes talentos que le inyecten frescura y calidad al equipo. Diseñar un proyecto de Real Madrid de futuro. Y esto pasa por despedir a tres jugadores del club. Y de forma inminente.

Xabi Alonso quiere desprenderse de Rodrygo

El brasileño está siendo muy criticado por su pésimo rendimiento en los últimos meses y sería el jugador escogido por parte del nuevo entrenador y de la dirección deportiva para hacer las maletas y abandonar el Madrid. El extremo no tendría sitio en la delantera que quiere el tolosarra el año que viene, por lo que su futuro pende de un hilo, colocándole directamente en el mercado y en la lista de transferibles.

Alonso quiere maximizar el rendimiento de las otras tres estrellas, como Vinícius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, por lo que cree que Rodrygo ya no tendría un puesto asegurado en el once titular. Teniendo en cuenta que un jugador como él no puede quedarse en el banquillo, la intención que habría sería venderlo a un buen precio para poder reforzar al equipo en otras posiciones más prioritarias.

La mala vida de Brahim y Endrick enfadan a Xabi Alonso

El técnico vasco ve muy descentrados a ambos jugadores, a los que ya lleva unas cuantas semanas observándolos muy de cerca. Sus vidas extradeportivas, unido al bajo rendimiento y falta de concentración que ofrecen en los entrenamientos, ha llevado a Xabi Alonso a tomar una decisión. A Endrick ya se le dio un ultimátum hace unas semanas, pero parece que el brasileño no reacciona.

En el caso de Brahim, sus conductas inadecuadas se han visto plasmadas en un nivel muy discreto dentro del campo, en los pocos minutos que disputa. Al internacional marroquí se le ven destellos de calidad, pero no acaba de coger continuidad. De seguir así, ambos futbolistas tendrán de despedirse del Real Madrid con la llegada del tolosarra.