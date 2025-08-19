Xabi Alonso se lo carga, no jugará contra Osasuna y le recomiendan que se vaya del Real Madrid

El Real Madrid debuta este martes en Liga contra Osasuna en el primer partido de Xabi Alonso en el banquillo del Santiago Bernabéu. Tras haber vivido ya el Mundial de Clubes y conocer a sus jugadores, el tolosarra ya ha descartado a un futbolista de cara al encuentro contra el conjunto navarro y, de hecho, le han recomendado que se vaya de la entidad madrileña porque no jugará.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo cuyo protagonismo apunta a ser inexistente bajo las órdenes del nuevo entrenador. A pesar de que el canterano fue una de las irrupciones de la temporada pasada con Carlo Ancelotti y el italiano le dio galones en la retaguardia, con Alonso la situación será diferente y, de hecho, será el último defensa en la rotación.

Xabi Alonso no le dará minutos a Raúl Asencio

Por eso, desde dentro del club y algunos de sus compañeros le habrían recomendado al jugador que lo mejor para él es que se fuera cedido a otro equipo donde pudiera tener minutos, ya que a su edad, necesitará jugar con regularidad, algo que en el Madrid no conseguirá. Asencio no ha acabado de convencer al técnico por su pésimo rendimiento, especialmente en el Mundial de Clubes.

El canario tiene a otros defensas por delante, como Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger o incluso David Alaba, siendo relegado al ostracismo en el banquillo. Aun así, parece que Asencio querrá quedarse en el conjunto blanco y luchar por un puesto, aunque podría cambiar de opinión en los próximos meses de cara al curso que viene si ve que se cumplen los peores presagios.

Le han recomendado al central que se vaya del Madrid

El canterano ha sido señalado constantemente durante todo el verano, ya sea por el bajo nivel que ha dado en el terreno de juego o por los problemas extradeportivos que le han afectado. De hecho, dentro del club piensan que este conflicto judicial que ha sufrido le ha perjudicado mucho a nivel mental, por lo que no está al 100% para seguir vistiendo la camiseta blanca, al menos de momento.