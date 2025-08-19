Ancelotti le ha aconsejado que salga del Real Madrid porque Xabi Alonso le va a hacer la vida imposible

A pesar de que Carlo Ancelotti no se fue por la puerta grande del Real Madrid, ya que no consiguió ganar ningún título importante en su última temporada en el banquillo, el entrenador sigue teniendo buena relación con algunos jugadores de la plantilla. Por eso, el extécnico le habría aconsejado a un futbolista del equipo que se vaya porque no lo pasará bien con Xabi Alonso.

El italiano le ha recomendado a Rodrygo Goes que lo mejor para su carrera sería que se fuera del Madrid, teniendo en cuenta que no va a contar demasiado para el tolosarra y su poco protagonismo podría perjudicar sus opciones de estar en la selección brasileña, donde actualmente entrena. Aun así, Ancelotti confía mucho en el extremo y lo más probable es que esté en las convocatorias.

Ancelotti le ha recomendado a Rodrygo que se vaya del Madrid

De hecho, el seleccionador ya lo ha llamado para la fecha FIFA de septiembre, y a pesar de que es posible que no juegue mucho, el brasileño seguirá siendo uno de los que tendrá un lugar sitio en las listas y también en sus alineaciones. Ya hablaron en su momento y Ancelotti le prometió un puesto de titular en el Mundial, algo que preocupaba un poco a Rodrygo de cara al año que viene.

Aunque vaya a seguir siendo una pieza indiscutible en la selección, el italiano cree que lo mejor para él a nivel de clubes es que se marche del Madrid y vaya a otro equipo donde pueda ser titular seguro y seguir ganando títulos. En el conjunto blanco piensa que Alonso le ha puesto la cruz de manera definitiva y no parece que la cosa vaya a cambiar a lo largo de la temporada.

Ya no se descarta que el brasileño se quede

Aun así, está por ver qué pasará con el futuro de Rodrygo en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego. De momento, no hay negociaciones avanzadas con ningún equipo interesado, ya sea por las altas exigencias que está poniendo el Madrid encima de la mesa o por la falta de consenso a la hora de atacar definitivamente el traspaso del brasileño.