Xabi Alonso se planta, no es Ancelotti, no le pasa ni una más, deja de ser intocable en el Real Madrid

Xabi Alonso ha llegado con mano dura al banquillo del Real Madrid y la plantilla ya lo ha notado desde el primer día. El cambio de entrenador ha supuesto decisiones drásticas de cara a la continuidad de algunos futbolistas y, de hecho, uno de ellos habría dejado de ser intocable en el conjunto blanco tras haberlo sido en las últimas temporadas bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Se trata de Aurelien Tchouameni, uno de los jugadores más destacados del Madrid en el centro del campo. Sin embargo, el francés no acaba de convencer al tolosarra por el estilo de juego que lleva, tanto por el ritmo como por su carácter. Por eso, el técnico se ha plantado y no le dejará pasar ni una más: si la lía, empezará a ver los partidos desde el banquillo, siendo relegado por otro compañero.

Xabi Alonso se ha plantado con Aurelien Tchouameni y no le pasará ni una más

Durante la etapa del italiano, Tchouameni fue indispensable en la medular, y a pesar de que recibió muchas críticas por su pésimo rendimiento en algunos encuentros, especialmente la temporada pasada, Ancelotti lo defendió como el que más, incluso en los peores momentos, dándole confianza. Aun así, con Alonso esto ha cambiado y la meritocracia estará por encima de todo.

El vasco le está exigiendo más al francés, especialmente a la hora de tomar decisiones y en la intensidad del juego, algo que Tchouameni está lejos de responder. Sus pérdidas de balón, su dificultad para las transiciones y sus decisiones lentas le están pasando factura y Alonso lo está observando y tomando nota, pero sabe que la situación podría llegar a un punto límite dentro de poco.

El técnico vasco ha pedido un relevo para el centrocampista francés

Por eso, el entrenador ya ha pedido un recambio y un relevo para el centrocampista en el caso de que se plante definitivamente y lo mande al banquillo. Y ahí, podría entrar Chema Andrés, uno de los canteranos que está viviendo su experiencia fuera del Madrid. Actualmente, está en el Stuttgart, pero el club blanco ya estudia en ejecutar la opción de recompra que tiene para que pueda volver al Santiago Bernabéu.