Xabi Alonso señala a 2 jugadores del Real Madrid en Sevilla

El Real Madrid volvió a vivir una noche de máxima tensión ante el Sevilla. Era el tercer match ball para Xabi Alonso, que llegaba al Santiago Bernabéu con el crédito bajo mínimos y la necesidad urgente de responder con hechos. El resultado alivió momentáneamente la presión, pero dejó un mensaje interno muy claro: ni Ferland Mendy ni Franco Mastantuono entran ya en los planes inmediatos del técnico donostiarra. Ambos futbolistas se quedaron fuera de cualquier escenario relevante, una decisión que no fue casual ni puntual.

Alonso ha empezado a tomar decisiones estructurales, incluso a costa de nombres importantes o apuestas recientes del club. Sevilla fue el escenario donde quedaron definitivamente señalados dos jugadores que han perdido la confianza del entrenador.

Mendy, final de ciclo

La situación de Ferland Mendy es la más avanzada. El lateral francés, con contrato hasta junio de 2026, ya ha sido informado de que el club quiere que salga el próximo verano. Su irregularidad física, la falta de continuidad y un rendimiento lejos de su mejor versión han pesado demasiado.

El Madrid pagó en su día alrededor de 48 millones de euros al Olympique de Lyon por su fichaje, pero esta temporada sus números son pobres: pocas titularidades, escasa aportación ofensiva y una sensación constante de fragilidad en partidos de alto nivel. Xabi Alonso no confía en él para su idea de juego, que exige laterales más dinámicos y fiables con balón. El club ya le ha pedido que empiece a buscar destino.

Mastantuono, lejos del impacto esperado

Distinta, aunque también preocupante, es la situación de Franco Mastantuono. El argentino llegó procedente de River Plate por 62 millones de euros, envuelto en la etiqueta de crack generacional y comparaciones prematuras con Lamine Yamal. La realidad ha sido mucho más dura.

Las molestias de pubis han frenado su progresión, pero incluso cuando ha estado disponible no ha marcado diferencias. Esta temporada acumula minutos muy discretos, sin goles decisivos ni peso real en el juego. Xabi Alonso no lo considera perdido, pero sí muy lejos del nivel esperado para un Real Madrid exigido al máximo. Mastantuono tendrá más oportunidades, pero ya ha quedado claro que no es intocable. Ante los hispalenses, Xabi Alonso señaló sin palabras: en su Madrid no juegan los nombres, juegan los que responden.