Xabi Alonso sospecha que dos jugadores del Real Madrid juegan mal porque lo quieren echar

El Real Madrid no pudo pasar del empate en su visita al Martínez Valero, el campo del Elche, en un nuevo mal partido de los blancos. Xabi Alonso volvió a ser uno de los señalados, pero el tolosarra sospecha que dos jugadores del conjunto madrileño juegan mal porque lo quieren echar y, por eso, le estarían haciendo la cama en busca de su sustitución más pronto que tarde.

Se trata de Dani Ceballos y Rodrygo Goes, dos de los futbolistas que también quedaron totalmente señalados en el encuentro del pasado domingo por su rendimiento en el terreno de juego. Ambos fueron muy criticados por el nivel que mostraron, ya que el centrocampista no dio nada de juego en la medular, estando totalmente perdido, mientras que el delantero volvió a ser nulo en ataque.

Alonso cree que Ceballos y Rodrygo le están haciendo la cama

El andaluz no está teniendo muchas oportunidades con Alonso, y aunque el técnico le está dando algunos minutos, como la titularidad ante el Elche, no lo está aprovechando. Se le exige un mayor protagonismo en la sala de máquinas cuando está sobre el césped, más aún si el Madrid tiene algunas ausencias de peso en el centro del campo, pero no estuvo del todo fino.

Con el brasileño, la situación es aún más crítica. El entrenador le permitió que saliera de inicio para recuperar sensaciones, pero volvió a desaprovechar la oportunidad. Estuvo totalmente desconectado en ataque y apenas creó peligro en el área rival, siendo el primer cambio de Alonso, dejando su puesto a Vinicius. Además, aumentó aún más su racha sin marcar con la camiseta blanca.

Ambos jugadores tuvieron un nivel pésimo ante el Elche

Con todo esto, Alonso cree que estos dos jugadores, que forman parte de la lista negra que tendría el técnico, le están haciendo la cama para que el Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, le destituya y, así, puedan tener más oportunidades con un nuevo técnico. Esto podría pasar si los blancos no ganan los próximos partidos, por lo que el tolosarra tendrá que tener cuidado si no quiere hacer las maletas antes de tiempo.